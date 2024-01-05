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南加地震華人家牆面多處開裂 專家警告或有大震在後

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南加地震華人家牆面多處開裂 專家警告或有大震在後

記者楊青／洛杉磯即時報導
拉汶一家華人住家屋内墻面在5日地震後出現多處裂縫。（記者楊青/攝影）
拉汶一家華人住家屋内墻面在5日地震後出現多處裂縫。（記者楊青/攝影）

南加州Lytle Creek地區5日上午10時55分左右發生4.2級地震，聖蓋博谷華人聚居地區震感強烈，聖伯納汀諾縣、洛杉磯縣和橙縣均有震感。地震強度從最初的4.1上升為4.7，最後國家地震中心調整為4.2。洛杉磯縣消防局表示，目前沒有收到人員傷亡和基礎設施結構性損害的報告。

南加大（USC）地震專家酈永剛教授表示，本次地震震央位於卡洪山口（Cajon Pass），也就是聖安德烈亞斯（San Andreas）和聖哈辛托（San Jacinto）斷層交匯地區，該地區一直是地殼運動較為活躍和地震敏感地區。地震發生時MMI地震儀測試其強度為4.15級，人體感覺比較明顯。他解釋，通常地震超過3級時人體會有震感，5日上午的地震震中位於人口密度地區附近，該地區居民大多30萬人口，所以地震發生後接到不少居民報告。

5日聖伯那汀諾地震方位圖。（酈永剛提供）
5日聖伯那汀諾地震方位圖。（酈永剛提供）
5日聖伯那汀諾地震影響地區。（酈永剛提供）
5日聖伯那汀諾地震影響地區。（酈永剛提供）
5日聖伯那汀諾地震圖。（酈永剛提供）
5日聖伯那汀諾地震圖。（酈永剛提供）

酈教授表示，事實上地震發生五秒鈡，整個系統的數據、包括震中位置、震度級別、深度位置、強度和方向以及破壞力等等全部出來，但很多民眾的手機並沒有出現地震報警，是因為震級要超過4.5級才會啟動警報系統；而部分民眾收到報警信號，則是因為其所在位置離震中較近，地震強度較高。

根據國家地質局報告，5日發生地震的地區，1970年曾發生5.2級地震，在5.2級地震發生前，同一地區發生4.0級前震。酈教授表示，此次地震是否是更大地震的前震？目前還難以判斷，因為數據不明顯，但由於該地區較為敏感，所以民眾還是需要小心。一半來說，兩場較大地震之間會相隔三天。

南加州Lytle Creek地區5日上午10時55分左右發生4.2級地震，聖蓋博...
南加州Lytle Creek地區5日上午10時55分左右發生4.2級地震，聖蓋博谷華人聚居地區震感強烈，聖伯那汀諾縣、洛杉磯縣和橙縣均有震感。（earthquake.usgs.gov）

本次地震只持續0.41秒左右，但震感强烈。從伯班克、聖費南度谷到洛杉磯、長堤和鑽石吧至橙縣和安那罕，不少民眾都表示感受到震動，聖蓋博谷和210公路沿綫城市很多民眾表示到震感強烈，「很短暫，但很強烈」，不少民眾表示，短暫到一度懷疑是自己的幻覺。

家住拉汶的張女士表示，她當時正在家中一樓工作，突然聽到二樓「撕」地一聲，「感覺就像二樓房子被强力撕開了一樣」，不過她所在的一樓並沒有感覺震動和搖晃。在和鄰居確認確實是發生地震後，她上樓檢查，發現自家多個房間的墻角和天花板都出現了看得見的細小裂縫。

拉汶一家華人住家屋内墻面在5日地震後出現多處裂縫。（記者楊青/攝影）
拉汶一家華人住家屋内墻面在5日地震後出現多處裂縫。（記者楊青/攝影）
拉汶一家華人住家屋内墻面在5日地震後出現多處裂縫。（記者楊青/攝影）
拉汶一家華人住家屋内墻面在5日地震後出現多處裂縫。（記者楊青/攝影）
拉汶一家華人住家屋内墻面在5日地震後出現多處裂縫。（記者楊青/攝影）
拉汶一家華人住家屋内墻面在5日地震後出現多處裂縫。（記者楊青/攝影）
拉汶一家華人住家屋内墻面在5日地震後出現多處裂縫。（記者楊青/攝影）
拉汶一家華人住家屋内墻面在5日地震後出現多處裂縫。（記者楊青/攝影）
拉汶一家華人住家屋内墻面在5日地震後出現多處裂縫。（記者楊青/攝影）
拉汶一家華人住家屋内墻面在5日地震後出現多處裂縫。（記者楊青/攝影）
拉汶一家華人住家屋内墻面在5日地震後出現多處裂縫。（記者楊青/攝影）
拉汶一家華人住家屋内墻面在5日地震後出現多處裂縫。（記者楊青/攝影）

地震 洛杉磯 南加大

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