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南加寶爾博物館國際巧克力節周日登場

橙縣訊
各族裔參觀者體驗寶爾博物館的巧克力之旅。（寶爾博物館提供）
各族裔參觀者體驗寶爾博物館的巧克力之旅。（寶爾博物館提供）

寶爾博物館（Bowers Museum）「第五屆國際巧克力節」將於本周日1月7日閃亮登場，同日精彩節目還有1月的免費家庭節和大英博物館經典特展：《巨浪之外別有洞天——大英博物館館藏葛飾北齋經典作品展》閉幕式。

寶爾博物館華人董事長施劉秀枝女士說，一年一度的「國際巧克力節」已經成為寶爾博物館的經典公眾項目。很高興能在新年伊始、萬象更新之際，再次與「洛杉磯巧克力宗師」李泰森博士 (Dr. Lee Theisen) 一起，為南加州的民眾奉上甜美的新年祝福！

每月第一個星期日舉辦的「免費家庭節」是寶爾博物館回饋社區的公眾項目，每年12個月各有主題，涵蓋了不同族裔的文化藝術，有中國春節、日本櫻花節、凱爾特人節、波斯節和墨西哥亡靈節等。每次家庭節都有不同種類的、全家老少皆可參與的藝術手工、臉/手臂彩繪，還有各個族裔的文化藝術表演和美食品嘗。

本次家庭節，全家老少可以一起製作巧克力包裝盒，品嘗來自世界各地的知名巧克力製造商 TAWDI、SWEETDUET、Open Road Candy Co.、 Zise Chocolate和Kona Bar提供的純正、美味的巧克力；欣賞來自墨西哥和夏威夷的充滿活力的文化藝術表演；聆聽李泰森博士關於巧克力的前世今生的精彩演講；此外，喜歡日本浮世繪藝術的民眾，還有最後一天的機會欣賞大英博物館的經典特展：「巨浪之外別有洞天——大英博物館館藏葛飾北齋經典作品展」，詳見www.bowers.org。

寶爾博物館免費家庭節一直是由尼古拉斯基金會(Nicholas Endowment)贊助，本次增加了一位匿名捐助者。巧克力節由寶爾博物館與洛杉磯加州大學 (UCLA) 講師李泰森博士合作主辦。寶爾博物館：2002 North Main Street，Santa Ana, California 92706，電話：

714-567-3600.

寶爾博物館巧克力節場景，講師和民眾交談。（寶爾博物館提供）
寶爾博物館巧克力節場景，講師和民眾交談。（寶爾博物館提供）
寶爾博物館巧克力節吸引孩童和家長們參與。（寶爾博物館提供）
寶爾博物館巧克力節吸引孩童和家長們參與。（寶爾博物館提供）

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