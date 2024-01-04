羽田機場空難 同行盛讚空姐引導379乘客脫險

不要小看空乘，以為只是端茶倒水，訓練有素的空乘關鍵時刻救命。 圖/酷航提供

日本 航空編號516班機2日與海上保安廳飛機相撞後起火，機內379人全數平安脫困。南加華人 業內稱讚這次航空墜機事件中，飛行員和機組人員的反應對於確保乘客安全至關重要，堪稱完美。尤其不要小看空乘，以為只是端茶倒水，訓練有素的空乘關鍵時刻救命。

曾在飛機製造業工作的鹿強表示，這次撤離堪稱完美，379人在有限時間安全撤離，徹底的機組人員培訓，包括了解安全程序和設備，在緊急情況下反應和分析情況的能力方面發揮了作用。12名機組人員冷靜而清晰發出指令，在20分鐘內引導367名乘客安全下飛機，指揮到位。同時空服人員多次重申乘客在緊急情況下應將隨身行李留在飛機上，該航班上的所有乘客都遵守這一指示。如果乘客不聽指示，擠做一團，可能會導致無法想像的災難。

他表示，現在飛機材質也有更新，這次事故中的空中巴士A350-900使用碳纖維，這類材質重量輕耐火且堅固，某種程度也延緩火勢蔓延。這類飛機有八個緊急出口，當發生緊急狀況，機組人員冷靜評估三個緊急出口是安全的，然後使用簡短直接的命令來指示乘客前往飛機上的安全出口，如果打開所有出口可能會引火上身，這些都和平時訓練有素息息相關。他之前乘坐日本新幹線，切身體會日本人對待機械操作的嚴謹，司機在執行操作前會默念一遍操作守則，每日重複N次，才會在關鍵時刻按照規則行動。

華人包機業者Karena謝也稱讚這次日本航空機組人員撤離做得很好。她說，美國聯邦航空管理局要求任何多過44個座位客機的飛機製造商須做撤離測試（Evacuation Test），即所有機組及乘客必須在90秒鐘內安全的從整架飛機一半的安全門撤離。測試亦要求在機艙擺設如報紙、衣物，枕頭和毛毯作為障礙物等，通過了才會批出生產許可。這架飛機總共有八個門，事故發生時只用三個門撤離，時間就是生命，展開緊急逃生程序和平日訓練有素息息相關，且空乘指示乘客脫掉高跟鞋、放下任何行李及隨身物品是這次成功撤離逃生的關鍵。撤離不能浪費每一秒鐘，但可把手機及護照留在身上。

一名不具名的華人空乘表示，在航空公司工作最重要的是安全和遵循安全高效飛行的程序，如果出現問題，平日的訓練將確保機組人員能夠立即做出反應，且毫不猶豫。日本空難中，當飛機在火焰中衝出跑道的那一刻，機上的機組人員會在接到指示前分析情況。她希望大家不要只是把空乘當作服務員，他們也是飛機安全程序不可或缺的一部分，聽從空乘指示可能關係到每一個人的生與死。