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洛縣房東租金補助計劃1月12日截止 最高3萬元

洛杉磯訊
洛杉磯縣為受新冠影響的小型房東提供6860萬元租金減免計劃，申請截止日期為1月12日。（abc7電視台）
洛杉磯縣為受新冠影響的小型房東提供6860萬元租金減免計劃，申請截止日期為1月12日。（abc7電視台）

為協助受新冠疫情影響的租戶，洛杉磯縣政府先前推出的「租金補助計劃」（Los Angeles County Rent Relief Program）將在1月12日（週五）截止申請，該項計劃也是為了緩解疫情和租金拖欠所帶來的財務壓力。政府也預估這項總計6860萬元的資金可有效幫助房東們應對疫情期間帶來的財務挑戰。

該計劃由洛杉磯縣消費者暨商業事務部（Department of Consumer and Business Affairs，簡稱DCBA ）去年12 月 12 日推出。符合條件的房東可獲得最高 3萬元補助，用於抵免自 2022 年 4 月 1 日起拖欠的租金。

DCBA將採申請實行優先審查機制，優先處理那些財務困難最為嚴重的申請人，尤其是那些位於經濟脆弱地區的房東及租戶。政府官員也鼓勵有需要的房東儘早提交申請。

洛杉磯縣縣委巴格（Kathryn Barger）指出，她是此項救濟基金提案的主要發起人之一。此計劃的目的是為小型房東提供經濟救濟。她指出，租戶救濟措施導致房東承擔了不小的責任，而此計劃則是為了達到平衡的解決方案。

該計劃最初預定提供約 4600 萬元，但後來獲贈2200萬元贈款資金。此計劃特別針對擁有最多四個出租單位的小型房東，旨在減少租戶驅逐、保障小型租賃企業的生存，並確保提供經濟適用房。洛縣官員表示，他們推出的這項租金減免計劃，主要是為了幫助那些擁有最多四個出租單位的小型夫妻房東。這個計劃的目的是為了減少租戶被迫離開家園的情況，幫助小規模的租賃企業繼續運營，並且確保有足夠的經濟適用房供人租住。

申請人可於網站 lacountyrentrelief.com 查詢資格並進行申請，或於每日上午 7時至下午 7 時，撥打：877-849-0770 獲取協助。另外，申請人亦可透過 https://bit.ly/3RHxFyw 註冊參加線上研討會或實地活動以獲取更多支援。申請截止日期為 1 月 12 日下午11時59分。

房東 租金 疫情

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