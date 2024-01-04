台總統蔡英文頒褒揚令 追懷洛杉磯僑彥高啓正

南加著名華人僑領高啓正生前照片。（家屬提供）

中華民國總統蔡英文和行政院院長陳建仁1月4日頒褒揚令，緬懷美國南加 州華人著名僑領高啓正，旅居海外，關注故土，功在國家，用示政府篤念僑彥之至意。高啓正於2023年12月5日因病辭世，享壽86歲，葬禮將於1月6日在好萊塢福樂紀念公園舉行。

褒揚令讚揚僑務諮詢委員高啟正，軒闢襟期，寬和沉敏。少歲卒業陸軍官校，磨礪揉煉，迭彰智勇；嗣移民赴美興業，審時度勢，操持有方。其長年旅居海外，猶眷注故土發展，響應母國賑捐號召，亟力匯聚友臺能量；籌決僑界國慶盛典，增益僑社團結向心，畢慮攄誠，達權通變；折衝調處，睦誼弘邦。

褒揚令回顧南加僑領高啟正，曾任陸軍官校南加州 校友會會長、僑務顧問及僑務委員等職，復措辦美國中華體育聯誼會暨洛杉磯 僑界急難救助協會，倡提青年人才培訓，深化體育國民外交；協濟僑胞急難援助，推行災防演練宣導，計議遠圖，仁德高義，曾獲頒僑務委員會二等華光專業獎章殊榮。綜其生平，執秉愛鄉惠僑之赤忱，克成文化融合之茂績，碩望聲采，矩範足式。遽聞安息主懷，軫悼彌殷，應予明令褒揚，用示政府篤念僑彥之至意。

洛杉磯僑教文化中心主任陳敏永，在「高啓正治喪委員會」群組發文指出，總統褒揚令已核定並製作完成，僑委會同仁已於1月4日下午二時（台北時間）親赴總統府領取，並轉交洛僑中心新任方瓊逸副主任，她將於1/5來洛杉磯履新時便帶。陳敏永特別感謝田詒鴻國策顧問及温玉玲僑務委員雙管齊下的鼎力協助。