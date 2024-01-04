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南加搶匪收銀機上灑油 持點火器嚇店員給錢

橙縣訊
嫌犯將打火機液體倒在店員和收銀機上，然後試圖用打火機 點火威脅店員。（聖塔安那市警察局）
嫌犯將打火機液體倒在店員和收銀機上，然後試圖用打火機 點火威脅店員。（聖塔安那市警察局）

橙縣當局正在追捕一名身穿印有「髒鳥（Dirty Bird）」字樣運動衫的搶劫犯，該男子去年年底試圖搶劫當地肉類市場未遂。

影音來源：聖塔安那市警察局，洛杉磯採訪中心後製

這起事件於10月25日中午12點前發生在標準街（Standard Street） 1800街區的一家商店。據聖塔安那市警察局（Santa Ana Police Department）發佈的監控視頻顯示，一名西裔嫌犯將站在櫃檯前的一名女顧客推開，並將打火機液體倒在店員和收銀機上，然後試圖用打火機點火威脅店員。站在櫃檯前的另一名顧客看到火苗後，嚇得急忙向一旁躲閃。

據警方稱，嫌犯用西班牙語向收銀機索要現金，當他試圖從收銀機中搶錢時，與店員發生了短暫的扭打，最終空手而歸。

警方稱，這名男子身穿深色連帽運動衫，灰色褲子和灰色 Vans鞋，戴著黑色一次性口罩，最後一次被看到是騎著「Razor-type」電動滑板車逃離肉類市場。

任何了解相關資訊的人請致電714-245-8360聯繫聖塔安那市警察局警探S. Parker，或發送電子郵件至[email protected]

口罩 洛杉磯 橙縣

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