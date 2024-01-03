南加華人區詭異車禍 亞裔翁「神」操作釀禍

新年前夕，聖蓋博鬧市區發生一起「詭異」車禍。（讀者提供）

近日，華人聚集的聖蓋博 （San Gabriel）鬧市區發生了一起「詭異」車禍，在靠近Valley大道與Del Mar Avenue交叉口的馬路上，一輛藍色SUV 休旅車竟飛上一輛白色Toyota Prius，旁邊一顆大樹被撞斷。這究竟是怎麼回事？

視頻：小紅書；後製：記者王若然

事發地點位於聖蓋博市最繁華的商業區，Valley大道與Del Mar Avenue交叉口的夏威夷超市前，時間為12月30日（周六）下午約1時20分。根據一位路人拍攝的畫面，一輛藍色休旅車兩個後輪子「踩」在白色Prius的前擋風玻璃上，兩輛車均有受損，附近有車玻璃碎片。

因事故那天是新年前夕，很多民眾出門採購，很多路人目睹了這怪異的一幕，紛紛猜測車禍起因。

聖蓋博市警局1月3日確認了這起車禍的發生。當班警員告訴本報，這起事故確實「不尋常」。藍色SUV的司機為亞裔 男性長者，也是肇事者。其實那天被撞的車子共有三輛，藍色SUV原本在夏威夷超市臨Del Mar 大街的停車場，司機先是撞到了一輛停靠的銀色轎車，慌亂中又快速倒車撞向了後面的另一輛銀色轎車，之後又加速向前，撞向了停車場入口的一顆大樹後翻滾一圈，剛好砸在了當時正在路上等紅燈的白色Prius上。藍色SUV這才停下來。警員表示，三輛受害車的車主均為亞裔。

根據聖蓋博警局，在本次事故中，藍色SUV亞裔長者司機並未受酒精或者藥物影響。警員表示，事故原因很可能他本想踩剎車卻誤踩了油門。肇事後，亞裔長者受傷，被送往醫院救治。

另一段流傳在網上的視頻完整地記錄了事故發生的過程。當天下午1時23分，藍色SUV在停車場緩緩行進中，先是剮蹭了一輛停靠轎車的尾部，之後快速後退又撞上另一輛找車位的轎車，並將車門撞扁；接著又加速向前撞上了一顆樹後，旋轉360度「爬」上了路上等紅燈的白色轎車，瞬間又將該轎車的後車門撞出凹陷。當時停車場上的一群目擊者全都愣住了，一動不動。

近幾年，踩油門當剎車造成的事故不絕於耳。例如2022年10月10日，一名74歲的老嫗停車時誤把油門踏板當成剎車踩，衝入聖伯納汀諾縣利維多（Rialto）的一家超市，致使七人受傷。同年3月，聖蓋博市餐廳「越南餐室」被一輛車撞破牆壁，也是因司機誤把油門當做剎車。