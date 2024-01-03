線下交易買家持槍行搶 賣家失 Ipad遭暴打

受害人被劫匪按倒在地。（特斯拉監控器畫面）

近日在洛杉磯 縣波莫那市（Pomona）發生了一起搶案，一對夫婦在線下與「買家」交易出售Ipad時，竟發現「買家」是一名劫匪，他不僅用槍抵住二人脖子，還和同夥暴力攻擊這樣夫婦，最終搶走了Ipad並迅速逃離。但是，人算不如天算，這驚險一幕全被受害者的特斯拉 汽車監視器全程錄下。

受害者雷耶斯 (Eduardo Reyes) 透過 OfferUp 認識了嫌疑人，OfferUp 是一個允許人們向當地買家出售物品的線上市場。嫌疑人曾給雷耶斯發訊息，表示他有興趣購買雷耶斯於 12 月 23 日發布的待售 iPad。經過一番協商後，雷耶斯同意在住宅區與買家會面。

雷耶斯回憶道，「他們想在公共街道上見面，而我通常不會這麼做。但他聽起來就像個孩子，他說要和媽媽一起來交易。」

根據監視器畫面顯示，到雷耶斯夫婦下車後去見買家時，突然，對方用手槍抵住他的脖子，同時試圖搶奪他的 iPad。但雷耶斯拒絕交出他的iPad，結果被嫌犯按倒在地。雷耶斯說，他當時並不相信對方有真槍，但他又有點害怕，因為他的妻子也在那裡。此時，第二名嫌疑人從街角跑出來，襲擊了他的妻子。

「他開始向我跑來，」雷耶斯回憶道。 「當他向我跑來時，我抓住了 iPad，在我轉身時，對方已經掏出了槍。」雷耶斯說，嫌犯當時大喊「把你的iPad給我！ 把你的 iPad 給我！」最終，還是搶走了 iPad 並迅速逃離該地區。

雷耶斯臉上流著血，走回自己的車。 雖然經歷了可怕的磨難，但他很慶幸沒有喪命。儘管雷耶斯之前在 OfferUp 上銷售了 50 多件商品都沒有問題，但他現在意識到，只要有一次糟糕的經歷就很可怕了，未來的交易將會改變方式。雷耶斯說：「在公共場所見面，最好是在警察局附近或其他地方，我會盡力獲取更多信息，例如他們的電話號碼。」

雷耶斯說，在搶劫過程中他的妻子的手機也被奪走了，但後來在附近的院子裡被警察找到了。 雷耶斯希望嫌疑人能在下一次作案之前盡快被捕。

任何了解本案件的人請致波莫那警察局：909-622-1241。