南加華婦家門口下車被搶 3惡少疑跟蹤作案

60多歲華女在家門口，遭遇兩名歹徒強搶。（KTLA 5）

南加 河濱縣(Riverside County)莫瑞諾谷市（Moreno Valley），一名華人 婦女日前遭遇搶劫。監視視頻畫面顯示，60多歲的華女 在家門口下車時，被兩名歹徒強搶手中錢包，並造成被害人的腿和肋骨受傷。家人認為，華女可能在回家路上遭到跟蹤，嫌犯是幾名青少年。

（視頻來源：被害人提供／記者邵敏後製）

案件發生在去年12月26日晚上10時左右，地點位於莫瑞諾谷市Sugarcane Drive 26000號街區。受害者連恩（Lien，音譯）在附近一家餐廳當服務員，當天下班後她先去加油，再前往附近一家Kohl’s百貨公司，隨後返回家中。

案發現場的監控畫面顯示，當連恩回到家門口下車時，兩名嫌疑人一前一後接近她，一名嫌疑人阻止她回到車裡，另一名嫌疑人從後面抓住她。當連恩反擊並試圖抓住自己的錢包時，她重重摔了一跤，其中一名嫌疑人將錢包從被害人手中奪走，之後兩人沿著附近街道逃跑。

對於連恩的女兒Sammie和媳婦Jill來說，這段記錄搶劫過程的畫面慘不忍睹。Sammie表示，因為母親在尖叫求救，家人聽到很難受。根據Sammie陳述，母親主要講廣東話，她在這次案件中腿和肋骨都受到不同程度傷害，「我真的很傷心，因為她年紀大了，而且是我的媽媽。」

Sammie回憶指出，案發當晚早些時候，母親連恩離開Kohl’s百貨公司時，有人靠近她的車並向她要錢。「她當時沒有搖下車窗或做任何事情，」Sammie解釋道，「我們認為，跟蹤她的嫌犯正是那個在百貨商店附近敲車窗的人。」

搶劫案件發生時，女兒和媳婦聽到被害人連恩的尖叫聲，當Sammie跑到外面時，母親正開車試圖追兩名嫌犯。與此同時，Jill趕緊撥打911報警電話，她描述當時場景，「嫌犯很快跑到街角，有人在街上等他們，這些男孩們上車後逃離現場。」

家人表示，社區發生這起案件讓人震驚，他們通過分享監控畫面，希望有人能認出這兩名男性嫌疑犯。對於母親在家門口遭遇搶劫，Sammie提醒，即使人們安全回到家中，也要隨時觀察周圍環境是否安全。