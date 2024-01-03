工業市好市多搶劫華女 兄弟檔施暴兇嫌落網

34歲的兇嫌Andrew Morrison被抓獲。（洛縣警局）

洛杉磯 縣警局2日發布消息，逮捕了工業市 （city of Industry）好市多 （Costco）停車場搶劫案的兩名兄弟檔嫌犯。由於歹徒作案手法殘暴，受害人又是華女，當時華人社區和整個洛杉磯縣都相當震撼。

11月26日，一名華裔女子在工業市好市多停車場被搶劫。在搶劫過程中，女子掙扎反抗，但被搶匪拖拽數米，臉部也被拳打。受害女子的臉部骨折、擦傷和頭皮撕裂，被送往醫院救治。

事發當天，37歲的女受害人正與好友將採購的物品裝入汽車後備箱，突然一輛SUV休旅車極速駛來，車內一嫌犯搶奪她的錢包。在抵抗過程中，女子遭到暴力攻擊並被拖行至漢諾威路（Hanover Road），過程全被監控錄下。

該案發生後，洛杉磯縣警局重案處（LA Sheriff’s Department Major Crimes Bureau）全面調查，鎖定了該案的嫌疑人，34歲的Andrew Morrison及其哥哥38歲的David Morrison。

12月28日，洛杉磯縣警局重案處警員對鑽石吧（Diamond Bar）某住宅進行了搜索，並逮捕了兩名犯罪嫌疑人。在搜查的過程中，警方獲取了大量犯罪證據，包括受害女子的個人財物。兩名嫌犯後被以涉嫌搶劫罪拘押在洛縣警局工業市分局，保釋金為50萬元。

警方目前仍在調查兩名嫌犯是否與其他近日發生在聖蓋博谷的搶劫案相關。若有相關受害者或有民眾認識可能的受害者，可以致電洛杉磯縣警局重案處：562-946-7187。