冬季冷風暴登陸 南加將迎強風和降雨

兩場寒冷的冬季風暴將為南加地區帶來降雨、山地降雪和陣風。（Upslash)

兩場寒冷的冬季風暴，預計將為南加 新年第一周帶來降雨、山地降雪和陣風。

據國家氣象局（National Weather Service）消息，第一場風暴預計將於1月3日（周三）到來，另一場預計在周末。 連續的風暴，使南加州 海灘發布衝浪警告，當地山區發布冬季天氣警告。

洛杉磯 氣象局表示，「周三和周四早些時候，一場冷風暴將帶來小到中雨和山地降雪。氣溫每天都會下降，比正常水平低很多度。雨雪天氣會在周五短暫停頓，然後另一場雨雪天氣將在周末來臨，並帶來更低的氣溫。」

國家氣象局對洛杉磯以北的聖蓋博山脈和 14 號高速公路發布冬季風暴警示（Winter Weather Advisory），時間是3日凌晨3時至4日上午10時。包括Pyramid Lake、Acton、Warm Springs、Mill Creek、Mount Wilson、Mount Baldy、Wrightwood 和 Angeles Crest Highway等社區。

據國家氣象局稱，總降雪量可能達到3至6吋，海拔較高地區的降雪量可能達到8吋。 降雪的海拔降至4000呎左右。至於降雨，國家氣象局稱，預計3日上午大範圍陣雨，將帶來0.25至0.75吋的降雨量，及有可能出現雷暴。

南加州也將出現陣風，預計3日下午至夜間，西北風將增強，陣風達到每小時35至50哩。經5號公路駛過洛杉磯縣北部Tejon Pass地區，可能會受雪、冰和風影響。

對洛杉磯地區來說，太平洋上空的一個風暴將於2日至3日向南降落，靠近加州海岸並進入洛杉磯地區。預計3日晚將有大範圍小雨，洛杉磯以北5號公路Grapevine路段可能會積雪1到2吋。3日晚到4日，預計會有零星小陣雨，其中南加州山區的雨量較活躍。 展望周末，可能會出現小雨，山區開始降雪的海拔，將降至3000呎。

氣象官員警告「應對路況濕滑以及雪霧天氣能見度降低的情況，駕車出行應做好計劃、需要注意的是，狂風可能會吹倒樹枝。」