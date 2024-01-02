我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洛杉磯惡夜大火吞噬民宅 華人3死2傷

哈佛大學校長蓋伊 在剽竊指控及反猶爭議下辭職

冬季冷風暴登陸 南加將迎強風和降雨

洛杉磯訊
兩場寒冷的冬季風暴將為南加地區帶來降雨、山地降雪和陣風。（Upslash)
兩場寒冷的冬季風暴將為南加地區帶來降雨、山地降雪和陣風。（Upslash)

兩場寒冷的冬季風暴，預計將為南加新年第一周帶來降雨、山地降雪和陣風。

據國家氣象局（National Weather Service）消息，第一場風暴預計將於1月3日（周三）到來，另一場預計在周末。 連續的風暴，使南加州海灘發布衝浪警告，當地山區發布冬季天氣警告。

洛杉磯氣象局表示，「周三和周四早些時候，一場冷風暴將帶來小到中雨和山地降雪。氣溫每天都會下降，比正常水平低很多度。雨雪天氣會在周五短暫停頓，然後另一場雨雪天氣將在周末來臨，並帶來更低的氣溫。」

國家氣象局對洛杉磯以北的聖蓋博山脈和 14 號高速公路發布冬季風暴警示（Winter Weather Advisory），時間是3日凌晨3時至4日上午10時。包括Pyramid Lake、Acton、Warm Springs、Mill Creek、Mount Wilson、Mount Baldy、Wrightwood 和 Angeles Crest Highway等社區。

據國家氣象局稱，總降雪量可能達到3至6吋，海拔較高地區的降雪量可能達到8吋。 降雪的海拔降至4000呎左右。至於降雨，國家氣象局稱，預計3日上午大範圍陣雨，將帶來0.25至0.75吋的降雨量，及有可能出現雷暴。

南加州也將出現陣風，預計3日下午至夜間，西北風將增強，陣風達到每小時35至50哩。經5號公路駛過洛杉磯縣北部Tejon Pass地區，可能會受雪、冰和風影響。

對洛杉磯地區來說，太平洋上空的一個風暴將於2日至3日向南降落，靠近加州海岸並進入洛杉磯地區。預計3日晚將有大範圍小雨，洛杉磯以北5號公路Grapevine路段可能會積雪1到2吋。3日晚到4日，預計會有零星小陣雨，其中南加州山區的雨量較活躍。 展望周末，可能會出現小雨，山區開始降雪的海拔，將降至3000呎。

氣象官員警告「應對路況濕滑以及雪霧天氣能見度降低的情況，駕車出行應做好計劃、需要注意的是，狂風可能會吹倒樹枝。」

洛杉磯 加州 南加

上一則

洛杉磯惡夜大火吞噬民宅 華人3死2傷

延伸閱讀

洛杉磯惡夜大火吞噬民宅 華人3死2傷

洛杉磯惡夜大火吞噬民宅 華人3死2傷
沒有大學文憑 亞裔指甲藝術家年賺60萬

沒有大學文憑 亞裔指甲藝術家年賺60萬
洛杉磯外海4.1地震 整個南加有感 無傷亡傳出

洛杉磯外海4.1地震 整個南加有感 無傷亡傳出
世界日報攜手洛杉磯時報 周周推精選

世界日報攜手洛杉磯時報 周周推精選
羅省中華會館 僑胞元旦升旗

羅省中華會館 僑胞元旦升旗
4年來 加州已為無證客花逾13億

4年來 加州已為無證客花逾13億

熱門新聞

好市多近期推出的龍年限定包裝酒，令許多消費者驚喜。（記者張庭瑜/攝影）

好市多年貨登場 這幾款讓華人驚喜

2023-12-29 16:09
近千名青少年在托倫斯市引起了一場大規模動亂，來自南加的11個不同警局紛紛派出警力到現場支援。（取自社群X）

近千青年南加商場暴動 11警局馳援

2023-12-31 16:30
女孩過馬路時，被一輛正在左轉的廂車撞飛。（讀者提供）

華人區女高中生被撞飛 肇事者留中國號碼後消失？

2023-12-26 19:32
近日，南加州巨大海浪席捲沿岸，當地居民和觀浪者驚慌失措拔腿逃跑。（abc7電視台）

南加海灘驚濤拍岸 觀浪民眾倉皇逃命

2023-12-29 16:36
八方雲集在美目前有數家已簽約的門店，（八方雲集提供）

八方雲集擴張美國版圖 年底前南加州連拓兩據點

2023-12-26 06:25
遭兒子殺害的楊路（左）與王瑟。（取材自GoFundMe）

華人逆子殺母弒父、重傷妹妹 還報警撒謊有人闖入

2023-12-31 22:30

超人氣

更多 >
「復仇者聯盟」老成員各自安好？這兩個卻鬥得你死我活

「復仇者聯盟」老成員各自安好？這兩個卻鬥得你死我活
疑遭綁架中國留學生 找到人了

疑遭綁架中國留學生 找到人了
血流如注…南韓在野黨魁李在明頸部遭刺 兇嫌當場被逮

血流如注…南韓在野黨魁李在明頸部遭刺 兇嫌當場被逮
日本羽田機場飛機相撞 379人逃命 海保機5死、機長重傷

日本羽田機場飛機相撞 379人逃命 海保機5死、機長重傷
2024運勢 3生肖一路旺到年底 事業升官、數錢數到手軟

2024運勢 3生肖一路旺到年底 事業升官、數錢數到手軟