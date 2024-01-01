羅省中華會館就職禮 四大首長全留任

洛杉磯縣高等法院法官周本立（中）為中華會館四大首長監誓就職，(右起)副主席司徒展環、主席李金生、周本立法官、監事長胡卓球、副監事長林鐘博。（記者楊青/攝影）

羅省中華會館換届就職典禮元旦登場，原班人馬繼續服務，皆大歡喜。

就職典禮當天下午在中華會館大堂盛大舉辦，龍崗公所的四頭雄獅為典禮開場助興。洛杉磯 高等法院法官周本立、洛杉磯臺北經濟文化辦事處處長紀欽耀分別為中華會館正副主席和正副監事長監誓。聯邦眾議員 趙美心、加州 眾議員方樹強分別主持會長和監事長印章交接；傳統僑社屬下僑團代表，台僑，新僑以及越柬寮等僑團代表數百人參加就職典禮，會館大堂座無虛席。

成立於1889年的羅省中華會館，今年進入第135年。羅省中華會館按照組織章程，每年12月為翌年之主席、監事長及轄下校董會、福僑會、福地會職位進行改選。2023年四大首長李金生、司徒展環、胡卓球及林鐘博，因為無人挑戰全部連任，2024年繼續服務。

李金生感謝僑團信賴，並感謝其他三位首長同心協力，未來繼續帶領中華會館為大家服務，將會務做得更好。他表示，中華會館有良好的根基與資源，期望與校董會、福僑會、福地會攜手合作，再闖新里程，將中華會館的招牌擦得更光更亮。他並祝願大家新年快樂，身體健康，家庭幸福，萬事勝意，龍年行大運。

監事長胡卓球感謝僑團和大家的肯定和支持。他說，這些年全球經歷嚴重疫情，中華會館繼續追隨先輩脚步，崇尚民主自由，共謀僑胞福利，反對任何分裂華人感情、違反美國法律的政治作為。中華會館沒有台獨分子，也不支持破壞和平可能導致戰爭的台灣獨立。他表示將更努力完成大家賦予的重任，做好監事長職責。

2024年中華會館理事會成員為：中文秘書楊得成、副中文秘書黄瑞婉、英文秘書馬劉愛瓊、副英文秘書關質聰、財政張鵬輝、副財政鄺偉生、核數朱柏田、副核數伍堅偉。監事會成員為：中文秘書李嫈嫈、 副中文秘書黃勇華、英文秘書張展鵬、副英文秘書黃惠邦、核數張愛蓮、副核數伍雁娟。