跨年派對起爭執 洛市槍擊2死8傷

洛杉磯市中心元旦槍擊案兩死八傷。（gettyimages）

據洛杉磯 警察局(LAPD)稱，元旦凌晨在洛杉磯市中心一場地下跨年慶祝活動中，發生了槍擊 事件，造成兩人死亡、八人受傷。

元旦凌晨 1 點前不久，警方接到無線電報警稱第15街和聖達菲大道(Santa Fe Avenue)地區發生槍擊事件。當他們到達十字路口時，聽到了附近的波特街(Porter Street)和聖達菲大道傳來槍聲。警局新聞稿中寫道，一大群人正在逃離該地區，幾名傷者躺在街道和人行道上。

警方稱，一名男子和一名女子當場被宣布死亡。當局最初報告週一早晨有三人受傷，但下午的最新消息稱，除兩人死亡外，還有八人受傷。傷者在醫院接受治療，但警方沒有提供有關他們狀況的最新資訊。

槍擊受害者當時正在波特街 2300 號街區參加一場新年前夕派對。當局認為，聚會上人們之間的爭執導致了槍擊事件。但目前還沒有任何有關嫌疑人的信息。

當局要求任何有訊息的人致電LAPD警探豪斯 (Justin Howarth)，電話 213-996-4143。匿名舉報可致電 (800) 222-TIPS 或登錄 www.lacrimestoppers.org 聯繫洛杉磯地區滅罪熱線。