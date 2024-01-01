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羅省中華會館元旦升旗 祝國運昌隆僑胞快樂

記者楊青/洛杉磯即時報導
羅省中華會館元旦舉行2024新年即中華民國開國113年升旗儀式。（記者楊青/攝影）
羅省中華會館元旦舉行2024新年即中華民國開國113年升旗儀式。（記者楊青/攝影）

中華會館元旦上午11時舉行升旗典禮，美國國旗和中華民國國旗在兩國國歌伴唱中先後冉冉升起，全體代表齊祝中華民國國運昌隆，僑胞新年快樂。

中華會館主席李金生感謝大家以參加升旗典禮的方式，迎接2024新年和中華民國創建113周年。他說，一年復始，萬象更新，祝大家新的一年龍馬精神，心想事成，事事如意；祝願中華會館館務發達，中國民國風調雨順，國運昌隆。

洛杉磯臺北經濟文化辦事處處長紀欽耀致辭，盛讚中華會館舉行中華民國升旗典禮具有特別意義。記得去年2月剛到洛杉磯拜會中華會館，就深刻體會洛杉磯僑胞的熱情。他表示，洛杉磯中華會館和中華民國100多年的關係密不可分，相輔相成。羅省中華會館1889年成立，不久後孫中山先生來到洛杉磯，為亞洲創立第一個民主共和國四處奔走，當時他也是在中華會館面對上千民眾發表演說，激起眾多僑胞滿腔愛國心，一起推翻滿清帝制，讓中國民國享有與美國一樣自由民主的價值，也是海外僑胞和無數民眾犧牲奉獻所取得的成果。他感謝羅省中華會館和南加僑社長期以來對中華民國的支持，並祝僑民家庭幸福，新年快樂。

泛美中華會館聯誼會執行長張自豪表示，中華民國國旗在其113年開國紀念日冉冉升起，是自由民主平等的象徵。100多年來，青天白日旗一直飄揚在國際和中華民國的領土上，代表著自由民主的普世價值，中華會館一個多世紀來秉持這種精神，繼往開來，未曾改變。他祝願中華民國國泰民安，祝民眾2024大豐收。

中華會館監事長胡卓球致答謝詞，感謝大家當天參加傳統僑社元旦多項活動。僑領和各界代表馬樹榮、伍競群、陳敏永、方傑洲、梁永泰、江瑞灜、劉煥君、廖美華、黃鍾艷珍、羅明、張正育、馬培道、陳健邦、伍尚齊、余燕濃、司徒展環等參加了元旦升旗儀式。

升旗儀式結束後來，全體人員移步前往華埠孫中山廣場，向國父孫中山先生銅像獻花。

羅省中華會館元旦上午舉行2024新年即中華民國開國113年升旗儀式。（記者楊青/...
羅省中華會館元旦上午舉行2024新年即中華民國開國113年升旗儀式。（記者楊青/攝影）
羅省中華會館元旦上午舉行2024新年即中華民國開國113年升旗儀式。（記者楊青/...
羅省中華會館元旦上午舉行2024新年即中華民國開國113年升旗儀式。（記者楊青/攝影）
羅省中華會館元旦上午舉行2024新年即中華民國開國113年升旗儀式。（記者楊青/...
羅省中華會館元旦上午舉行2024新年即中華民國開國113年升旗儀式。（記者楊青/攝影）
羅省中華會館元旦上午舉行2024新年即中華民國開國113年升旗儀式。（記者楊青/...
羅省中華會館元旦上午舉行2024新年即中華民國開國113年升旗儀式。（記者楊青/攝影）
羅省中華會館元旦上午舉行2024新年即中華民國開國113年升旗儀式。（記者楊青/...
羅省中華會館元旦上午舉行2024新年即中華民國開國113年升旗儀式。（記者楊青/攝影）
羅省中華會館元旦上午舉行2024新年即中華民國開國113年升旗儀式。（記者楊青/...
羅省中華會館元旦上午舉行2024新年即中華民國開國113年升旗儀式。（記者楊青/攝影）
洛杉磯傳統僑社元旦上午前往華埠中山廣場向孫中山先生銅像鮮花。（記者楊青/攝影）
洛杉磯傳統僑社元旦上午前往華埠中山廣場向孫中山先生銅像鮮花。（記者楊青/攝影）
羅省中華會館元旦上午舉行2024新年即中華民國開國113年升旗儀式。（記者楊青/...
羅省中華會館元旦上午舉行2024新年即中華民國開國113年升旗儀式。（記者楊青/攝影）

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