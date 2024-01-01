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南加巴沙迪那玫瑰遊行 阿市花車榮膺「奇幻獎」

花車遊行安保森嚴 民眾似回疫情前不戴口罩

記者朱敏梓-劉子為/巴沙迪那市即時報導
花車遊行現場有數十萬人，放眼望去無人戴口罩。（記者朱敏梓/攝影）
花車遊行現場有數十萬人，放眼望去無人戴口罩。（記者朱敏梓/攝影）

元旦盛事玫瑰花車大遊行拉開了新一年的序幕，幾十萬民眾齊聚科羅拉多大道（Colorado Blvd），分享一年一度的盛事。人們彷彿回到了疫情之前，放眼望去，整條大道上幾乎無人配戴口罩。

遊行開始前大約七點，民眾站滿了科羅拉多大道兩側，早上氣溫非常低，許多人裹著圍巾、穿著羽絨服和披肩，抵禦寒冷。與往年相同，玫瑰花車大遊行的忠實粉絲們自帶「露營」裝備過夜。記者在前一晚大約八九點時，就看到街上有約幾百民眾，早早地就佔據了觀賞的黃金位置。有民眾自帶鍋碗瓢盆、雞蛋、牛奶等，一應俱全，觀看遊行時還能享用自製美食。

在觀眾席中，不乏許多華人的身影。黃先生一家從阿罕布拉市趕來觀看，他和妻子帶著女兒七點之前就已到達，現場「真的是人山人海，第一次來有被震撼到」。雖然是第一次來觀賞花車遊行，但他在網上做足了功課，為女兒特別準備了小板凳，站著兩小時看遊行女兒覺得太累。

在遊行大道上，可以看到今年的安保十分嚴密，許多警察在巡邏，警車停在各個角落待命護航。在相鄰的一條街，巴沙迪那酒店的工人們正在舉行遊行，他們在活動開始前沿著遊行路線走著，一邊敲鑼打鼓，一邊高喊口號，「聽著，我們正在戰鬥」，還有十幾個人呼籲實施租金管制，高呼「租金太高了！」。此前執法機構表示，由於最近幾週罷工遊行盛行，例如酒店工人的罷工，他們早已加強安保，為這場盛事做好準備。

民眾自備鍋碗瓢盆，自製美食。（記者朱敏梓/攝影）
民眾自備鍋碗瓢盆，自製美食。（記者朱敏梓/攝影）
在前一晚就有許多民眾在此紮營過夜，只為佔據黃金位置。（記者朱敏梓/攝影）
在前一晚就有許多民眾在此紮營過夜，只為佔據黃金位置。（記者朱敏梓/攝影）
巴沙迪那酒店工人正在舉行遊行。（記者朱敏梓/攝影）
巴沙迪那酒店工人正在舉行遊行。（記者朱敏梓/攝影）

租金 罷工 疫情

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