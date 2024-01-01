花車遊行安保森嚴 民眾似回疫情前不戴口罩

花車遊行現場有數十萬人，放眼望去無人戴口罩。（記者朱敏梓/攝影）

元旦盛事玫瑰花車大遊行拉開了新一年的序幕，幾十萬民眾齊聚科羅拉多大道（Colorado Blvd），分享一年一度的盛事。人們彷彿回到了疫情 之前，放眼望去，整條大道上幾乎無人配戴口罩。

遊行開始前大約七點，民眾站滿了科羅拉多大道兩側，早上氣溫非常低，許多人裹著圍巾、穿著羽絨服和披肩，抵禦寒冷。與往年相同，玫瑰花車大遊行的忠實粉絲們自帶「露營」裝備過夜。記者在前一晚大約八九點時，就看到街上有約幾百民眾，早早地就佔據了觀賞的黃金位置。有民眾自帶鍋碗瓢盆、雞蛋、牛奶等，一應俱全，觀看遊行時還能享用自製美食。

在觀眾席中，不乏許多華人的身影。黃先生一家從阿罕布拉市趕來觀看，他和妻子帶著女兒七點之前就已到達，現場「真的是人山人海，第一次來有被震撼到」。雖然是第一次來觀賞花車遊行，但他在網上做足了功課，為女兒特別準備了小板凳，站著兩小時看遊行女兒覺得太累。