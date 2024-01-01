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花車上的動物園獅吼猿啼

記者朱敏梓-劉子為/巴沙迪那現場即時報導
花車「聖地牙哥動物園」打造迷人的動物世界。(記者朱敏梓-劉子為/攝影)
花車「聖地牙哥動物園」打造迷人的動物世界。(記者朱敏梓-劉子為/攝影)

花車［愛的餵食］彰顯人類愛護動物。（記者朱敏梓—劉子為／攝影）
花車［愛的餵食］彰顯人類愛護動物。（記者朱敏梓—劉子為／攝影）
第135届玫瑰花車遊行2024年元旦登場，警察摩托車隊為大遊行陣容開場，率先將氣氛炒熱，接連登場的花車精彩紛呈。花車「聖地牙哥動物園」打造迷人的動物世界，「來訪新港灘」(Visit Newport Beach)史上最長花車。

今年玫瑰花車遊行的最大獎「最佳參賽獎」（Sweepstakes Trophy）由聖地牙哥動物園（San Diego Zoo）打造的花車獲得，該獎主要頒發給最美麗的花車，包括花車設計、花藝表演和娛樂活動。

這輛遊行花車的主題為「一切以咆哮開始」（It Began with a Roar」，用精美設計講述聖地亞哥動物園內發生的無數感人故事，激勵人們關心和保護野生動物。該花車仿佛一座行走的動物園，能看到色彩鮮豔的火烈鳥、與蝴蝶互動的大猩猩、抱著樹枝的可愛卡考拉等等。該花車彰顯了野生動物的和諧音樂，充分響應今年玫瑰花車遊行的主題。

在諸多花車中，「來訪新港灘」(Visit Newport Beach)的花車格外矚目。這輛花車身長165 呎，也是花車遊行史上最長的花車，車上裝飾了新港灘（Newport Beach）的標誌性地標，例如 Fun Zone 摩天輪和巴爾博亞館，還有一棵20呎高的聖誕樹加冕，盡顯新港灘的自然風光和歷史底蘊。該花車榮獲「非凡花車獎」（Extraordinaire）。

本屆玫瑰花車大禮官、曾獲六座托尼獎的知名歌手Audra McDonald一出場就受到了民眾的熱烈歡迎，在陣陣歡呼和掌聲中，她與兩側的民眾親切揮手，送上新年祝福。

緊接著出場的，是本次最佳藝術設計及材料運用獎「總裁獎」（Director）獲得者巴沙迪那人道協會（Pasadena Humane Society）的花車，这个主題名為「愛的餵食」(Feed the Love)的花車四周圍滿了可愛的小寵物，從在貓樹下玩耍的小貓，到戴著「收養我」領巾的嬉戲小狗，十分俏皮生動。

史上最長花車「來訪新港灘」(Visit Newport Beach)格外矚目。(...
史上最長花車「來訪新港灘」(Visit Newport Beach)格外矚目。(記者朱敏梓-劉子為/攝影)
花車「來訪新港灘」彰顯海濱城市的特色。(記者朱敏梓-劉子為/攝影)
花車「來訪新港灘」彰顯海濱城市的特色。(記者朱敏梓-劉子為/攝影)

動物園 聖地牙哥

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