近千青年南加商場暴動 11警局馳援

近千名青少年在托倫斯市引起了一場大規模動亂，來自南加的11個不同警局紛紛派出警力到現場支援。（取自社群X）

12月30日晚，有近千名青少年在托倫斯市（Torrance）引起暴亂，南加 11個不同警局紛紛派出警力到現場支援。截至12月31日，有五人被捕，兩人在事件中受傷，其中一人是警員。

（影片素材來源：ONSCENE TV，記者子為後製）

網路上流傳影片顯示，身穿防暴裝備的警員在托倫斯阿莫購物中心（Del Amo Fashion Center）附近執勤，一大群青少年從現場跑過，這些青少年涉嫌參與一起大型動亂。据KTLA 5電視台報道，約有近千名青少年發起動亂，事件起因是一個臉書 群組的討論中，大量青少年計劃搶劫甚至摧毀阿莫購物中心。

托倫斯警局（Torrance Police Department）12月31日凌晨發布新聞稿顯示，30日下午5時左右，警方在商場徒步巡邏，就已經發現許多年輕人在「進行破壞行為」。托倫斯警方指出，當警察正在應對第一批搞破壞的青少年時，更多的青少年繼續聚集在該區不同地點，並表現出越來越多的破壞行為。

在和青少年對峙的混亂中，托倫斯警局一名警官受傷，促使該部門向周圍警局求助，來自南加的11個警局紛紛派出警力到場支援。洛杉磯 縣警局空中支援部門，還派出一架直升機。

托倫斯警局表示，在警員合作下，對這些青少年下達驅散令，他們被引導離開購物中心，並遠離周圍商家。

警方指出，在這起動亂中，目前有兩人受傷，其中一名青少年受輕傷，一名托倫斯警局的警員受輕傷，兩人均被送往醫院治療，並在12月31日出院。

截至12月31日早10時，共有五名青少年被捕，分別是三女兩男。儘管接到多起關於青少年亂丟瓶子的報警電話，但沒有收到搶劫或重大破壞行為的舉報。

這起動亂促使托倫斯市長和托倫斯警局長發表聲明，稱這一問題令人悲傷且不可接受，同時讚揚警局的迅速反應。「當年輕人來到我們的社區並造成傷害和破壞時，我們感到非常悲傷」托倫斯市長陳光豪 (George K. Chen) 說，「青少年或成年人預先計劃和組織搶劫的犯罪，是不可接受的……托倫斯市可以而且必須做得更好。」