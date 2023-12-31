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南加79歲老嫗 遭電話詐騙125萬元

庫卡蒙加牧場訊
內陸一女性年長者被電話詐騙超過百萬元。（警方提供）
內陸一女性年長者被電話詐騙超過百萬元。（警方提供）

南加內陸聖伯納汀諾縣庫卡蒙加牧場市（Rancho Cucamonga）警局近日向公眾發出警告，該市一名女性年長者被電話詐騙125萬元。

據當地媒體報導，10月間一名79歲女性年長者接到電話，來電者自稱是沃爾瑪公司國際代表（Walmart International representative），她被告知身分被盜竊並可能成為詐騙受害者。隨後，騙子稱，必須將125萬元存入其銀行的帳戶，否則會逮捕這名年長女性。該年長女性被騙子嚇到，立即按要求轉帳。

這次電話詐騙并沒有因騙子收到錢而結束。12月間，受害者又接到電話，嫌犯要求她再轉帳更多錢，並施加更多威脅。「倘若你不合作，將遭逮捕或被殺害」。

最終，受害者將遭遇告訴兒子，並於12月27日向警方報案。

警方表示，案件正在調查中，將與受害者和金融機構合作，追查這起詐騙案的幕後團夥。警方也呼籲公眾提供相關線索，協助調查。可電話聯係庫卡蒙加牧場市警局909-477-2800。

警方強調，任何單位和地方執法機構，不會打電話索要金錢或個人信息，並提醒公眾在懷疑來電是詐騙電話時，應立即結束與來電者互動，直接聯繫相應公司或機構，核實來電真實性。切勿使用來電者提供的任何聯繫信息，應從可信來源查找相關資訊。

南加 沃爾瑪

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