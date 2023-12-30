跨年夜別撲空 洛杉磯主要商店營業時間一次看

在迎接 2023 年除夕之際，部分零售商店會提早關門，消費者最後提前確認。（pexel示意圖）

隨著2023年進入尾聲，美國各地的民眾正忙於準備除夕夜的慶祝活動。由於許多商店在這一天將提前關門，消費者需要特別留意各大零售連鎖店的營業時間，以確保能夠及時購買到所需物品。

各大型連鎖商店的營業時間各異。沃爾瑪（Walmart）除夕夜照常營業，為顧客提供不間斷的購物服務。而目Target則選擇在晚上9點閉店，讓員工和顧客都有時間準備迎接新年。COSTCO則特別提供上午 8:30 至下午 5 點的營業時段，但具體時間會因地點而有所不同。

藥品零售商CVS在除夕夜大部分地點照常營業，但非 24 小時店鋪可能會縮短營業時間。Walgreens也表示，除夕夜將正常營業，但藥局 部分的營業時間可能會有所不同。

其他商店如 Albertsons 和 Rite Aid 也將在正常營業時間內營業，但藥局時間可能會有變化。而ALDI則提供限時營業。家居建材商店Home Depot和IKEA都在下午6 點關門。Kroger、Lowe's、梅西百貨 （Macy's）、山姆會員商店（Sam's Club）以及Trader Joe's 選擇在不同時間提前關門，其中Trader Joe's最早在下午 5 點關門。

此外，7-11作為便利店，大多數店仍是全年無休營業，但部分地點可能會有所不同。Family Dollar和99美分店（99 Cents Only Stores）則在正常營業時間內營業，後者特別設定上午 8 點至晚上 8 點的營業時段。

由於疫情和其他因素的影響，這些營業時間可能會有所變化。因此也建議民眾在計劃購物時，應致電當地商店以獲得最新資訊。至於元旦當天的郵件投遞情況，建議關注當地郵政服務的公告以獲得最新消息。