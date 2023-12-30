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花車遊行鼓樂鳴 銅管銀笛愛國情

記者丁曙／洛杉磯即時報導
巴沙迪那學院玫瑰榮譽樂隊盔甲鮮明。(檔案照，記者丁曙／攝影)
巴沙迪那學院玫瑰榮譽樂隊盔甲鮮明。(檔案照，記者丁曙／攝影)

每年由高中、大學和軍隊派出的行進樂隊（Marching Band）加入玫瑰花車遊行，陣容包括遊行樂隊、鼓樂隊、軍號樂隊、銅管樂隊、打擊樂隊以及風琴等；今年有21支銅管樂隊和儀仗隊將參加元旦遊行，用嘹亮的金屬鼓樂之聲迎接2024年。

遊行樂儀隊是玫瑰花車隊伍中不可或缺的成員，來自全美和國外的樂儀隊，加入花車、馬隊、步行隊的陣容，少年學子們步伐整齊，盔甲鮮明，銅管悠揚，鋼鼓激越，從莊嚴的「星條旗」到深情的「美麗的阿美麗加」，從威武雄壯的入場式到變化多姿的隊形，每每激起觀眾陣陣熱烈掌聲與喝彩。

巴沙迪那學院玫瑰榮譽樂儀隊（PCC Roses Honor Band）年年參加玫瑰遊行，該榮譽樂隊是由巴沙迪那學院樂隊主辦，成員由來自南加州各地精挑細選的高中生，以及巴沙迪那學院樂隊和旗隊成員組成，約有 230 名成員。他們一律頭戴白羽高帽，身著紅色上裝和白色長褲，氣宇軒昂，為花車遊行增色不少。

洛杉磯聯合學區榮譽軍樂團（All District Honor Marching Band）40 多年來代表學區參加玫瑰花車遊行。由 350 名學生音樂家、鼓手、舞者和旗手組成，人均花費 150多個小時和整個寒假排練，演奏銅管樂和打擊樂，透過5.5 英里的花車遊行表演，為該學區所有學生提供在全球舞台上亮相的機會。

每年入選參加玫瑰遊行的玫瑰遊行樂隊，也會被邀請在玫瑰錦標賽的樂隊節上表演。在兩天的時間裡，每個行進樂隊及其輔助成員和舞者都會表演激動人心的現場表演，展示他們的音樂才能和獨特的才華。這項一年一度的傳統活動在巴沙迪那學院（Pasadena City College）舉行，來自全美各地的觀眾參加這場充滿活力的活動。

來自全美的樂儀隊在巴沙迪那學院彩排演出。(檔案照，記者丁曙／攝影)
來自全美的樂儀隊在巴沙迪那學院彩排演出。(檔案照，記者丁曙／攝影)
亞裔生過半的阿罕布拉學區樂儀隊（Alhambra USD）2008參加花車遊行排...
亞裔生過半的阿罕布拉學區樂儀隊（Alhambra USD）2008參加花車遊行排演。(檔案照，記者丁曙／攝影)
來自外州的樂儀隊在花車遊行聲勢浩大。(檔案照，記者丁曙／攝影)
來自外州的樂儀隊在花車遊行聲勢浩大。(檔案照，記者丁曙／攝影)

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