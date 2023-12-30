洛杉磯玫瑰花車遊行喜迎新年 馬術表演錦上添花

牛仔馬術隊舉著星條旗整齊劃一神采飛揚。（檔案照，記者丁曙／攝影）

巴沙迪那玫瑰花車遊行組委會（Pasadena Tournament of Roses）宣布，14支技藝出眾的馬術隊（Equestrian units）將參加第 135屆本田 （Honda）玫瑰花車遊行，為花車和樂儀隊的陣容錦上添花。

入選的馬術隊，有騎兵第一師騎兵分隊（1st Cavalry Division Horse Cavalry Detachment）、國王縣警局騎警隊（Kings County Sheriff’s Posse）、長堤 騎警（Long Beach Mounted Police）等，也有加州 女牛仔競技訓練隊（California Cowgirls Rodeo Drill Team）、銀刺馬術俱樂部（Silver Spurs Riding Club）、Norco女牛仔競技訓練隊（Cowgirls Rodeo Drill Team）等。

每一屆玫瑰花車遊行，馬術隊都給觀眾留下了深刻印象。來自軍警方面的騎手們，身著軍服、警服，威嚴的馬陣和有序的馬步，令觀眾鼓掌。 來自民間騎手們，身著色彩鮮豔的牛仔服，手持䋲索和長鞭，表演令人眼花撩亂的演技，盡現各種特殊技能，彰顯娛樂和傳奇。

除馬術表演，各種體型和特色的名馬極有觀賞性，其中有捲毛馬、馬鞍馬、吉普賽馬、安達盧西亞馬、迷你馬、戰馬等，外型從高大雄壯到小巧玲瓏，毛色從白如雪到黑如炭，應有盡有。騎手們，表演各種特殊技能，馬隊所到之處，陣陣驚喜與喝采聲響起。