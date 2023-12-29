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南加海灘驚濤拍岸 觀浪民眾倉皇逃命

洛杉磯訊
近日，南加州巨大海浪席捲沿岸，當地居民和觀浪者驚慌失措拔腿逃跑。（abc7電視台）
近日，南加州巨大海浪席捲沿岸，當地居民和觀浪者驚慌失措拔腿逃跑。（abc7電視台）

近日，南加州海岸（Southern California Coast）迎來巨大海浪，嚴重影響當地居民生活和安全。美國國家氣象局報告稱，從週五開始直到週末，海浪將繼續衝擊南加州海岸，這些海浪不僅增加了洪水的風險，而且對於進入海水的人來說，創造了極其危險的條件。

洛杉磯縣（Los Angeles County）12月28日（週四）就曾出現高達16英尺的海浪。范杜拉（Ventura）海灘社區的街道因被數英尺深的水淹沒，多輛車輛被困。許多人在沙灘上觀看巨浪時不慎被捲入海中，救生員進行了多次救援行動，有影片顯示，一名救生員累得筋疲力盡，後來被旁觀者從水中救出。

此外，民眾拍攝的影片中也展示了范杜拉的一堵矮牆被巨浪沖破，造成圍觀者驚慌逃散，並有幾人被捲入水中。官方表示，共有八人受傷送往當地醫院治療。

范杜拉居民們也紛紛表示，他們記憶中從未見過如此巨大的海浪。居民斯科特（Brian Scott）更表示，海浪非常巨大，他是一名航海者和潛水愛好者，但從未見過如此情況，當天早上漲潮時，海浪高度超過了15英尺。

洛杉磯縣海灘的高浪警告已被升級，到30日（週六）下午10時，預計波浪高度將達到8至13英尺，部分地區甚至可能達到20英尺。國家氣象局警告說，這些情況極度危險，強大的波浪和離岸流可能導致海洋倒灌，致使沿海結構如碼頭和防波堤受損。

預報員表示，海浪最高的地區可能包括赫摩（Hermosa）、曼哈頓（Manhattan）和帕洛斯維迪斯（Palos Verdes）等西向海灘。洛杉磯縣海灘沿線，包括馬里布海岸（Malibu Coast）和卡塔利娜島（Catalina Island），沿海洪水警告也將持續到週六晚上。國家氣象局也提醒，在漲潮時，海水可能淹沒沿海脆弱低窪地區，如停車場、海灘和人行道。同時，離岸流將對游泳者和衝浪者構成威脅，巨浪可能會導致人員傷亡。

而在橙縣（Orange County），高浪警告和沿海洪水警告將持續到週一凌晨2點。預報員指出，該地區的海灘將出現6至12英尺的海浪，北部地區的海浪高度可能達到15英尺。該地區預計從29日晚間至30日會有小到中雨，週日也可能有小雨。國家氣象局還提到，巴沙迪那（Pasadena）在除夕夜和元旦期間可能會下小雨，屆時科羅拉多大道（Colorado Boulevard）上有玫瑰花車遊行。

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