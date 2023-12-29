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巴沙迪那遊行陣容壯觀 華人「慶祝龍年」花車耀眼

記者丁曙／巴沙迪那即時報導
阿罕布拉學區華裔教委曾煥堅（Ken Tan）帶領學生們裝飾龍年花車。（學區臉書）
阿罕布拉學區華裔教委曾煥堅（Ken Tan）帶領學生們裝飾龍年花車。（學區臉書）

備受期待的第135 屆玫瑰花車遊行（135th Rose Parade）表演，將在2024 年1 月1 日上午8時登場，超過50萬觀眾將在科羅拉多大道（Colorado Blvd）現場觀賞，迎接激動人心的新年伊始，世界各地數百萬人透過媒體見證標誌性的巴沙迪那元旦遊行。

本屆遊行以「慶祝音樂世界——人類的通用語言」（Celebrating a World of Music: The Universal Language）為主題，遊行粉絲可以期待大量的音樂表演，包括《美國好聲音》（The Voice）冠軍波普（Cassadee Pope），以及壓軸戲《美國偶像》（American Idol）冠軍斯帕克斯 （Jordin Sparks）。

本屆玫瑰花車陣容龐大，遊行隊伍由超過70個方陣組成，包括24輛花車、23支樂儀隊、18支騎術隊和四輛貴賓車。其中，來自阿罕布拉市（Alhambra）的花車將成為華人觀眾的看點。

連續90多年參加花車遊行的華人社區阿罕布拉(Alhambra)市，今年打造的花車名為「慶祝龍年」（Celebrating the Year of the Dragon），壯觀的景象體現了城市的多樣性，這裡主要是亞裔和拉丁裔居民的家園，擁有 8萬3000 名居民的繁榮社區、優良學區、美味餐廳和上榜財富 500 強的大公司。

該輛花車的創意來自阿罕布拉學區小學生的設計，Ramona小學華裔女生 Shannon Tan描繪的圖案雀屏中選，代表了阿罕布拉多元化傳統與全球音樂語言的緊密相聯。2024年是農曆龍年，花車主體是一條巨龍用爪子抓著一個地球儀象徵團結，經典的阿罕布拉市標的影子罩著一條熟睡的小龍；裝飾精美的巨龍被美麗的音符和樂器包圍，詮釋了2024年玫瑰遊行的主題。

本屆遊行方陣中的四輛貴賓車，將分別乘坐玫瑰遊行大禮官、玫瑰錦標組委會主席、玫瑰碗名人堂成員、以及東道主巴沙迪那市長家庭。

據玫瑰錦標組委會媒體中心介紹，花車遊行隊伍從橙園街（Orange Grove Blvd）起步，朝北右轉進入科羅拉多大街(Colorado Blvd)，東行至席拉馬德里(Sierra Madre)大街，沿途經過約40個街口，最後抵達勝利公園(Victory Park)。聲勢浩大，美侖美奐。花車還將在園區停放1天半供民眾觀賞。

阿罕布拉學區Ramona小學華裔女生 Shannon Tan描繪的花車圖案雀屏中...
阿罕布拉學區Ramona小學華裔女生 Shannon Tan描繪的花車圖案雀屏中選。(阿罕布拉學區提供)
阿罕布拉市花車「慶祝龍年」來自阿罕布拉學區華裔女生 Shannon Tan描繪的...
阿罕布拉市花車「慶祝龍年」來自阿罕布拉學區華裔女生 Shannon Tan描繪的圖案。(阿罕布拉學區提供)

阿罕布拉 學區 華人

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