南加爾灣高檔眼鏡店遭洗劫 警稱3嫌超大膽

3名嫌犯洗劫了橙縣爾灣光譜中心的一家太陽眼鏡商店，並帶著價值數千元的名牌太陽眼鏡逃跑。（KTLA 5）

爾灣 市警局（Irvine Police Department）發布影片，3名嫌犯10月6日洗劫爾灣光譜中心(Irvine Spectrum Center) 的一家眼鏡店，帶走價值數千元的名牌太陽鏡。

影音來源：KTLA 5，Irvine Police Department，洛杉磯 採訪中心後製

案件發生在臨近商店關門的時間，3名嫌犯從商店展示架上抓起大把昂貴太陽眼鏡，並將它們放入塑料袋中。他們在沒有付款的情況下，淡定走出商店門口。

嫌犯駕駛一輛灰色寶馬轎車逃離，當局估計3嫌搶劫的名牌太陽眼鏡，價值約1萬6000元。

爾灣市警局警官Karie Davies說，警局發現許多有組織的零售竊盜行為都很大膽的，好像不會被逮捕一樣。因此他們作案的時，甚至不試圖進行偽裝，遮蓋面部等。他們甚至不在乎是否有人在觀看或拍攝影片，只專注於想拿走的財物。

Karie Davies補充說，「似乎沒有人試圖阻止劫匪。現在很多零售商 都採取不阻止的方式，我理解他們為什麼這樣做，但這也很不幸，因為這些嫌犯沒有受到阻撓，你可以看到他們臉上的表情，他們根本不在乎。」

任何可能認出嫌犯的民眾，請致電爾灣市警局949-724-7011或發送郵件至[email protected]