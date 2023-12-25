聖誕節主流商圈多休假 南加華人商圈盛況如黑五

半島海鮮酒家在節日裡人氣爆棚。（記者張庭瑜/攝影）

聖誕佳節，當許多城市的商家選擇在聖誕節 休息時，洛杉磯縣聖蓋博市（San Gabriel City）的全統廣場(San Gabriel Square)卻非常熱鬧。停車場一位難求，商圈內人潮涌動，許多華人 家庭帶著小孩、長輩齊聚一堂，選擇在這裡度過他們的聖誕節。有華人民眾感慨，商圈的人流，如「黑五」再現。

全統廣場的熱鬧景象，與許多商家在聖誕假期休息，門前冷清形成鮮明對比。全統廣場不僅是許多華人家庭聚會的好去處，同時也是年輕人聚集的熱門地點。在手搖店Wushiland Boba，店內座無虛席，人聲鼎沸。受訪的三位高中生表示，因為聖誕節其他地方的很多商鋪都不營業，她們只好選擇與朋友來到華人區的全統廣場逛街。而在Wushiland Boba店內運氣好找到可供休息的座位，他們便決定在這享受飲料，暢談心事。

在聖誕節這天，全統廣場的停車場的車位一位難求。（記者張庭瑜/攝影） 手搖飲料店 Wushiland Boba吸引大量顧客，尤其是年輕族群。（記者張庭瑜/攝影）

位於全統廣場的半島海鮮酒家（Five Star Seafood Restaurant），一直深受華人喜愛，聖誕節同樣吸引大量顧客。等候用餐的隊伍，從餐廳所在的四樓，一直延伸到三樓。酒家內人潮洶湧，場面很熱鬧。阮先生一家表示，他們特意選擇在聖誕節到半島酒家飲茶。「平時因為工作繁忙等原因，很少有機會可以全家人聚在一起，所以對這次聚會格外珍惜，沒想到商圈會湧入這麼多人」。還有民眾表示，商圈的人流盛況，如黑色星期五 重現。

商圈保全也對聖誕節的人潮感到驚訝，有保全人員表示，這天的人流遠超平常，甚至是平時非周末的數倍。