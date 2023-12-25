南加平安夜家暴案 男嫌與警對峙數小時 屋內起火喪生

赫蒙沙灘一名男子在聖誕前夕與警方對峙後於火災中死亡。（abc7電視台）

聖誕前夕，洛杉磯 縣赫蒙沙灘（Hermosa Beach）發生一起家庭暴力事件。警方12月24日下午3時20分接報，有女子在11街附近尖叫。當警員趕到現場時，發現該女子與兩名孩子已經從家中逃離，男嫌則堅守家中拒絕向警方投降。在與警方對峙數小時後，該房屋發生火災；雖然在消防員努力下大火被撲滅，但嫌犯已在屋內喪生。起火原因仍在調查中。

赫蒙沙灘市警局局長勒巴倫（Paul LeBaron）表示，男嫌曾對家人進行多次口頭威脅，還將自己鎖在屋內。警員懷疑男嫌持有武器，於是將他包圍並勸其主動出門投降。雙方對峙約一小時後，涉案住宅起火，男嫌仍拒絕離開。

洛杉磯縣消防隊長馬羅恩（Anthony Marrone）說，鑒於武裝男子的潛在威脅，消防隊員在外圍撲滅房屋二樓的火焰，並控制火勢以防蔓延至附近房屋。出於安全考量，附近房屋居民也被疏散。

直至當晚約9時30分，警方才進入住宅，試圖逮捕嫌犯，但發現他已死亡。嫌犯的死因，仍在調查中。

在這起事件中，嫌犯家中的狗被成功救出，成為火災倖存者。勒巴倫表示，警方明白這一事件在平安夜發生，會對附近社區家庭造成困擾，將盡一切努力，確保居民安全。