南加夫婦聖誕節前買項鍊 遭劫匪尾隨到家搶劫

南加一對夫婦聖誕節前購買首飾遭歹徒尾隨搶劫。圖右是其中一名歹徒。圖左是監控畫面。（受害者家屬提供）

南加聖誕節 前夕，一對印裔年長夫婦購買首飾開車回家，遭劫匪尾隨10多哩，並在屋前遭搶劫。受害夫婦的女兒在事發後對媒體爆料，還在社群上發出案發監控視頻，提醒民眾注意安全。

發視頻的女子名為Priyanka Wali，她接受ABC 7採訪時表示，她的父母12月22日晚在阿提夏市（Artesia）印度社區(little india)商圈的首飾店購買首飾後，回家時遭歹徒尾隨搶劫。監控影片顯示，這對夫婦大約是在晚上6時54分離開首飾店，然後駕駛一輛白色特斯拉 回家。此時，一輛黑色本田 Odyssey廂型車一路尾隨，車窗貼著深色貼膜，無法看清車內有幾人。除黑色本田Odyssey尾隨外，還有另一輛白色轎車也緊跟上來。

約一個小時後，晚7時47分，受害夫婦二人開車返回位於富樂頓市（Fullerton）住宅，將車剛剛停在自家門前停車道上。就在女受害人下車時，一名歹徒跑到特斯拉車副駕駛位搶奪錢包，並搶劫女受害者物品。Priyanka Wali說，錢包裡有首飾和其它貴重物品。

幾乎同時，另一名歹徒上前攻擊男受害者，並將他摔在地上。歹徒得手後迅速上車逃跑。警方目前尚未確定遭歹徒搶劫物品的價值。

Priyanka Wali說，尚無法辨清歹徒面貌，只是確定這些歹徒講西語。

富樂頓市警方表示，已經展開調查，目前無法透露更多案件詳情。