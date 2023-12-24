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洛縣母親為保護女兒報警 卻被警擊斃 家人求償3000萬

洛杉磯訊
被害者家人提告洛縣警局、洛縣政府，要求3000萬元賠償。（KTLA 5）
被害者家人提告洛縣警局、洛縣政府，要求3000萬元賠償。（KTLA 5）

洛杉磯縣蘭卡斯特市（Lancaster）一名27歲的年輕母親，日前為保護女兒不被男友傷害報警，卻被警方當場開槍擊斃。家人提告洛縣警局、洛縣政府，要求3000萬元賠償。

受害者家屬12月23日（周六）舉行守夜，悼念27歲的年輕母親Niani Finlayson。家人表示，她是家庭暴力的受害者，案發時正在保護9歲的女兒，卻被警方當場槍殺。

案發在12月4日，警方接到Niani Finlayson的報警電話，表示她正與男友發生爭執，電話中傳來尖叫聲和打架聲，警方趕到蘭卡斯特市東大道（East Avenue）J-8號2100街區的一間公寓，聽到裡面有爭吵的聲音。當警方試圖進入住宅時，Finlayson「手持一把大菜刀」開門，Finlayson還告訴警員，「她要刺傷男友，因為對方推了她的女兒」。隨後她靠近男友坐的地方，現場警官指出，Finlayson抓住男友，同時拿著刀試圖刺傷他，警官因此開槍。

27歲的Finlayson在女兒面前中彈倒地，參與這起致命槍擊事件的警官被確認為Ty Shelton。醫護人員對Finlayson進行搶救，她被送往醫院後宣布死亡。

根據家人的提告，Finlayson報警尋求幫助，是因為前男友勒住Finlayson並傷害她的女兒。Finlayson的母親Tracy Hall無法接受警方的處理方式。Tracy Hall表示，執法單位應該保護我們，或至少盡力保護我們，但警察的做法毀掉了我們的生活。受害者父親Lamont Finlayson表示，女兒在公寓報警呼救，因為遭受家庭暴力，但警察趕到現場，沒有針對真正的肇事者，反而認為女兒是肇事者，實際上，她是一名受害者。

Finlayson家人的律師指出，一名尋求幫助、希望警察保護的女子，最終遭警察殺害；警察應該接受培訓，當他們不知道現場情況如何時，不應該開槍殺人。

洛縣警局針對此案發表聲明，稱該部門尚未正式收到訴訟指控，但會認真對待所有涉及警員的槍擊事件，為保持案件透明度，該部門將在下周提前公布警察隨身攝像記錄的畫面。警局同時指出，對於任何涉及警察的槍擊事件，都會有嚴格的審查程序，其中包括檢察長辦公室（Office of the Inspector General）對槍擊的檢查和評估，以確定警察是否遵循使用暴力的政策和程序。

據悉，案發現場找到一把刀刃約八吋的菜刀，沒有其他人在案件中受傷。任何了解此案訊息的人，都可致電LASD兇案組警探，電話323-890-5500，匿名舉報可以提交給洛杉磯滅罪熱線800-222-8477。

年輕母親Niani Finlayson報警卻被警方開槍擊斃。（KTLA 5）
年輕母親Niani Finlayson報警卻被警方開槍擊斃。（KTLA 5）

槍擊 洛縣 洛杉磯

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