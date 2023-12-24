在南加開展大規模毒品配送 八嫌落網
范杜拉縣警局（Ventura County Sheriff）12月22日指出，共有八名男子涉嫌參與在南加州的大規模毒品配送服務，其中包括調度員和司機，八名嫌犯目前全部被拘留，同時還繳獲超過五磅的毒品可卡因（cocaine）。
范杜拉縣警局指出，緝毒小組今年7月首次獲悉該毒品配送服務，他們主要在范杜拉縣和洛杉磯縣部分地區展開。在經歷五個月的調查後，緝毒小組發現一個「跨國販毒組織」正在利用精細的運輸和配送系統，向范杜拉縣的居民提供可卡因。
緝毒小組警員表示，「像這樣的販毒組織……其結構是為了向盡可能多的客戶和盡可能廣泛的地區出售毒品」。新聞稿還指出，毒品販運者有完整的指揮系統，從送貨司機一直到所謂的「小組負責人」（cell head）。
范杜拉縣警局初步調查顯示，來自貝克斯菲(Bakersfield)的兩兄弟，40 歲的阿亞拉(Joel Cruz Ayala) 和28歲的埃爾默·阿亞拉(Elmer Ayala-Ayala)為該販毒組織的「調度員」。另有一名來自派諾拉瑪市(Panorama City)的33歲男子克魯茲(Luis Cruz) 擔任「調度室經理」，克魯茲與該販毒組織在中美洲國家薩爾瓦多（El Salvador）的高級成員有直接溝通。這三名調度員均被逮捕。
警員們表示，在調查過程中，有觀察到多名司機向范杜拉縣的顧客運送毒品，目前可以確定該毒品配送系統每天向數百名居民提供可卡因。12月21日，警員在派諾拉瑪市等地抓捕五名涉嫌配送毒品的司機，他們分別是24歲的Wilfredo Castillo、22歲的Lisandro Moreno、20歲的Kevin Bonilla、40歲的Jose Hernandez、31歲的Noel Alfaro。警員表示，這五名男子均被發現持有大量「準備交付」並預先包裝好的可卡因。
警方稱已找到大量證據，包括嫌犯向該組織在薩爾瓦多的高級成員進行轉賬的記錄。
范杜拉縣警局仍在調查本案，希望徹底瓦解該毒品配送組織。警員指出，雖然他們最近完成的調查，已經極大地打擊了該組織，但相關工作還不能結束。
范杜拉縣警局證實，除逮捕這八名男性嫌犯外，還查獲超過五磅的可卡因、五把槍和大量可疑的毒品收益。
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