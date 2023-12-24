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在南加開展大規模毒品配送 八嫌落網

洛杉磯訊
范杜拉縣警察局抓獲八名涉嫌參與在南加進行大規模毒品配送服務的嫌犯。（范杜拉縣警察局）
范杜拉縣警察局抓獲八名涉嫌參與在南加進行大規模毒品配送服務的嫌犯。（范杜拉縣警察局）

范杜拉縣警局（Ventura County Sheriff）12月22日指出，共有八名男子涉嫌參與在南加州的大規模毒品配送服務，其中包括調度員和司機，八名嫌犯目前全部被拘留，同時還繳獲超過五磅的毒品可卡因（cocaine）。

范杜拉縣警局指出，緝毒小組今年7月首次獲悉該毒品配送服務，他們主要在范杜拉縣和洛杉磯縣部分地區展開。在經歷五個月的調查後，緝毒小組發現一個「跨國販毒組織」正在利用精細的運輸和配送系統，向范杜拉縣的居民提供可卡因。

緝毒小組警員表示，「像這樣的販毒組織……其結構是為了向盡可能多的客戶和盡可能廣泛的地區出售毒品」。新聞稿還指出，毒品販運者有完整的指揮系統，從送貨司機一直到所謂的「小組負責人」（cell head）。

范杜拉縣警局初步調查顯示，來自貝克斯菲(Bakersfield)的兩兄弟，40 歲的阿亞拉(Joel Cruz Ayala) 和28歲的埃爾默·阿亞拉(Elmer Ayala-Ayala)為該販毒組織的「調度員」。另有一名來自派諾拉瑪市(Panorama City)的33歲男子克魯茲(Luis Cruz) 擔任「調度室經理」，克魯茲與該販毒組織在中美洲國家薩爾瓦多（El Salvador）的高級成員有直接溝通。這三名調度員均被逮捕。

警員們表示，在調查過程中，有觀察到多名司機向范杜拉縣的顧客運送毒品，目前可以確定該毒品配送系統每天向數百名居民提供可卡因。12月21日，警員在派諾拉瑪市等地抓捕五名涉嫌配送毒品的司機，他們分別是24歲的Wilfredo Castillo、22歲的Lisandro Moreno、20歲的Kevin Bonilla、40歲的Jose Hernandez、31歲的Noel Alfaro。警員表示，這五名男子均被發現持有大量「準備交付」並預先包裝好的可卡因。

警方稱已找到大量證據，包括嫌犯向該組織在薩爾瓦多的高級成員進行轉賬的記錄。

范杜拉縣警局仍在調查本案，希望徹底瓦解該毒品配送組織。警員指出，雖然他們最近完成的調查，已經極大地打擊了該組織，但相關工作還不能結束。

范杜拉縣警局證實，除逮捕這八名男性嫌犯外，還查獲超過五磅的可卡因、五把槍和大量可疑的毒品收益。

毒品 克魯茲 加州

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