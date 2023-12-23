中點女神拉麵秀 比佛利中餐征服吃客

在主流電視上表演中式拉麵。（胡幽夢提供）

比佛利山 的中餐館 不多，但在昂貴的羅迪歐大道 (Rodeo Drive）商區屹立43年的Mr Chow，可謂好萊塢明星老饕們家喻戶曉的中餐館。十多年前，Mr Chow特別從中國請來一位美女大廚胡幽夢（Ella Hu），她用看似簡單的炸醬麵、小籠包和葱油餅，一再征服老美味蕾，而胡幽夢每天晚上黃金時段登場的手工拉麵秀，一拉就是十年，成為比佛利山頂級中餐館一道亮麗風景。

十年拉麵秀，拉紅餐館也拉紅自己

Mr Chow主打北京菜和中國南方佳餚精品，但八成的老饕，每次到來都會叫上一盤手工「Mr Chow Noodle」，從麵條的製作到炸醬的烹飪，胡幽夢全手工打造的Mr Chow Noodle，成為餐館追單最多的麵食。

「晚上八點最熱鬧」，胡幽夢說，大大的案板由專門的服務生從廚房搬到大堂，啪啪啪，服務生用棒敲案板的傳統方式宣布拉麵秀開始。所有客人眼光瞬間落到胡幽夢身上。白白淨淨的雙手揉著一團麵，在案板上摔、敲、拉，麵糰從圓形變成長條，由粗變細，從十根變成20根、40根、80根，幾分鐘後變成千絲萬縷，細到你認為它們隨時會斷，卻依然柔軟地上下晃悠著，每一拉一晃悠，台下都發出一陣驚呼，彈性十足粗細均勻的手工拉麵最後粉起麵落，令人嘆爲觀止。

在主流電視上表演中式拉麵。（胡幽夢提供）

這也是比佛利山地區罕見的拉麵現場表演，胡幽夢自然成了Mr Chow的「當紅炸仔雞」，但她沒有想到的是，正當紅炸仔雞一紅就紅了十多年。事實上在到受邀到比佛利山前，胡幽夢的現場手工拉麵秀，已在佛州最熱鬧的海邊美食區遠近聞名，在當地旅行的世界各地遊客，慕名前來觀看她的表演。最多的時候，現場觀眾超過700人，掌聲震耳欲聾。胡幽夢說，那時初來乍到，大家的熱情，讓她簡直手心都冒汗。

這些年，胡幽夢受邀上過很多電視節目，不少國際美食節也特別邀請她前往表演。「在中國，一次觀眾超過300人已經算很多，沒想到在美國，觀眾也這麼熱情」，胡幽夢說，她表演十多年，至今每一場都依然能夠感受到觀眾的好奇和熱情，中式麵點在國際舞台上的魅力，令她與有榮焉。

在主流電視上表演中式拉麵。（胡幽夢提供）

在主流電視上表演中式拉麵。（胡幽夢提供）

出身安徽小城 做麵點學藝精

出身安徽小城鎮到美國大都會，中點做出了國際範兒---

來美前，胡幽夢在上海中國飯店擔任麵點主廚，先後獲得國際創意烹飪金廚獎和中國青年烹飪藝術家稱號。她和麵糰打交道，則要追溯到20多年前。

來美前，胡幽夢曾多次在中國的大型國際烹飪比賽中獲獎。（胡幽夢提供）

從小喜歡烹飪和美食的胡幽夢，在安徽老家小城的中學畢業後，進入烹飪職業大專學習，畢業入酒店工作不久，就被抽調到中國麵點功夫最深的山西太原學習麵點製作。從水餃、小籠包和葱油餅開始，晉升到拉麵、刀削麵、剔尖麵等各種北方麵點，因為手巧，她很快獲得一個特別稱謂「中點女神」。

「很多洋人分不清糕點和麵點有什麼區別」，胡幽夢解釋說，糕點以甜為主，麵點則主打鹹與鮮；糕點在工藝上沒有中式麵點那麼仔細，中式麵點大多是皮包餡，比主要由糖、奶油及麵混合炸烤的糕點難度要大，且糕點的手工工藝通常也沒有麵點那麼難。

作為Mr Chow的麵點主管，胡幽夢除負責每日的麵點出品，還要配合全年節日推出新產品，推薦給客人。她表示，比佛利山和好萊塢的客人們喜歡素食的比例更高，肉類的選擇也和很多華人 不一樣，所以同樣是炸醬拉麵、小籠包、水餃、蔥油餅，華洋完全兩碼事。

一個蒸餃5元 小巧玲瓏工程大

胡幽夢製作的手工蒸餃，30元六只，相當於一口一個吃掉5元錢。

現在年底節日期間，她特別製作粉紅蒸餃，每一個都小巧玲瓏、晶瑩剔透。蒸餃麵皮看上去和普通麵團無太多區別，但深有奧妙。胡幽夢開玩笑說，洋人比較挑剔，比如說很多人不吃豬肉，食品中不能有豬油，有的人麵筋過敏，有的則討厭某種香料或調味料，因此她就改用土豆粉和小麥澱粉，取代傳統麵糰，用火龍果汁把它染成粉紅色，然後再包入新鮮蝦仁和帶子，每一個蒸餃都要控制在18克左右，上桌不僅要好吃，還要好看，秀色可餐。

胡幽夢全手工製作的火龍果汁海鮮蒸餃。（胡幽夢提供）

她創作的全素冰花鍋貼，也是令老饕們食指大動的麵點，傳統的中式素鍋貼大多使用捲心菜或青江菜做餡，她卻改用最嫩的豆苗，成本高、賣價高，卻深受客人歡迎，常常供不應求。

胡幽夢製作的鷄肉炸醬菠菜汁手工拉麵。（胡幽夢提供）

當年以創意和巧思獲得烹飪大獎的胡幽夢，對蔥油餅做改良。她說，傳統的中式蔥油餅扁扁平平躺在盤子中，華人都不會覺得有什麼問題，但給洋人端上桌，就不那麼受青睞。後來她發現，洋人對食物的要求首先是要賣相好，立體感強。她靈機一動，將中式葱油餅做成甜圈圈的形狀，但要讓麵皮立起來也不容易，所以先用色拉油做酥皮，擀出形狀，將海鹽青葱包在麵糰裡，出鍋果然非同尋常。

胡幽夢受到甜圈圈啟發改良的中式葱油餅。（胡幽夢提供）

胡幽夢閒不住的一雙手，全年不同的節日都要搞些新創意。比如萬聖節製作蟹肉南瓜餅，金燦燦的小南瓜配上自己熬的沙爹醬，入口暴汁，齒頰留香。而即將到來的聖誕節，她則用菠菜汁將拉麵染成綠色，健康又應節。

華洋味蕾不同，眼口心都要照顧到

胡幽夢說，開在洋人地區的高級中餐館，菜餚味道需要做相當大調整，賣相非常講究。洋人跟華人很大的不同，華人吃中餐吃門道，比如說，麵要有嚼勁，還要配上湯等；洋人吃中餐則是吃熱鬧、吃文化，他們通常不喜歡湯湯水水混爲一體。比如華人傳統上用豬肉做炸醬，但洋人很多時候不吃豬肉，因此她就把豬肉改鷄肉炸醬麵，但鷄肉要做的香不容易，要用到很多技巧和處理工序，改良後的鷄肉炸醬麵，深受洋人歡迎，尤其是他們看到廚師現場拉出的麵條最後成為桌上美食，滿滿都是參與感，吃起來特別香。

比佛利山知名中餐館麵點主厨胡幽夢。（檔案照片）

胡幽夢說，在她看來，大多數華人都勇於挑戰新美食，喜歡嚐鮮，忌口很少；洋人則恰好相反，尤其在高檔社區，很多人飲食相當保守，沒吃過的東西很難下筷，他們通常會問很多問題，直到確定沒有疑問，才開始嘗試。不少洋人每周來餐館三次，全是點同樣東西，每次都吃素鍋貼或者拉麵，因此伺候洋客人真不容易。悶在廚房裡埋頭苦幹不行，一定要常和客人聊天，觀察點菜吃飯習慣，才能知己知彼，生意興隆。