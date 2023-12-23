我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

已7人誤食亡 中國「哆啦A夢」公司磁力球組玩具被警告別買

南加四慣犯涉40起竊案 偷走20萬高檔酒處方藥

中點女神拉麵秀 比佛利中餐征服吃客

記者楊青╱洛杉磯即時報導
在主流電視上表演中式拉麵。（胡幽夢提供）
在主流電視上表演中式拉麵。（胡幽夢提供）

比佛利山中餐館不多，但在昂貴的羅迪歐大道 (Rodeo Drive）商區屹立43年的Mr Chow，可謂好萊塢明星老饕們家喻戶曉的中餐館。十多年前，Mr Chow特別從中國請來一位美女大廚胡幽夢（Ella Hu），她用看似簡單的炸醬麵、小籠包和葱油餅，一再征服老美味蕾，而胡幽夢每天晚上黃金時段登場的手工拉麵秀，一拉就是十年，成為比佛利山頂級中餐館一道亮麗風景。

十年拉麵秀，拉紅餐館也拉紅自己

Mr Chow主打北京菜和中國南方佳餚精品，但八成的老饕，每次到來都會叫上一盤手工「Mr Chow Noodle」，從麵條的製作到炸醬的烹飪，胡幽夢全手工打造的Mr Chow Noodle，成為餐館追單最多的麵食。

「晚上八點最熱鬧」，胡幽夢說，大大的案板由專門的服務生從廚房搬到大堂，啪啪啪，服務生用棒敲案板的傳統方式宣布拉麵秀開始。所有客人眼光瞬間落到胡幽夢身上。白白淨淨的雙手揉著一團麵，在案板上摔、敲、拉，麵糰從圓形變成長條，由粗變細，從十根變成20根、40根、80根，幾分鐘後變成千絲萬縷，細到你認為它們隨時會斷，卻依然柔軟地上下晃悠著，每一拉一晃悠，台下都發出一陣驚呼，彈性十足粗細均勻的手工拉麵最後粉起麵落，令人嘆爲觀止。

在主流電視上表演中式拉麵。（胡幽夢提供）
在主流電視上表演中式拉麵。（胡幽夢提供）

這也是比佛利山地區罕見的拉麵現場表演，胡幽夢自然成了Mr Chow的「當紅炸仔雞」，但她沒有想到的是，正當紅炸仔雞一紅就紅了十多年。事實上在到受邀到比佛利山前，胡幽夢的現場手工拉麵秀，已在佛州最熱鬧的海邊美食區遠近聞名，在當地旅行的世界各地遊客，慕名前來觀看她的表演。最多的時候，現場觀眾超過700人，掌聲震耳欲聾。胡幽夢說，那時初來乍到，大家的熱情，讓她簡直手心都冒汗。

這些年，胡幽夢受邀上過很多電視節目，不少國際美食節也特別邀請她前往表演。「在中國，一次觀眾超過300人已經算很多，沒想到在美國，觀眾也這麼熱情」，胡幽夢說，她表演十多年，至今每一場都依然能夠感受到觀眾的好奇和熱情，中式麵點在國際舞台上的魅力，令她與有榮焉。

在主流電視上表演中式拉麵。（胡幽夢提供）
在主流電視上表演中式拉麵。（胡幽夢提供）

在主流電視上表演中式拉麵。（胡幽夢提供）
在主流電視上表演中式拉麵。（胡幽夢提供）

出身安徽小城 做麵點學藝精

出身安徽小城鎮到美國大都會，中點做出了國際範兒---

來美前，胡幽夢在上海中國飯店擔任麵點主廚，先後獲得國際創意烹飪金廚獎和中國青年烹飪藝術家稱號。她和麵糰打交道，則要追溯到20多年前。

來美前，胡幽夢曾多次在中國的大型國際烹飪比賽中獲獎。（胡幽夢提供）
來美前，胡幽夢曾多次在中國的大型國際烹飪比賽中獲獎。（胡幽夢提供）

從小喜歡烹飪和美食的胡幽夢，在安徽老家小城的中學畢業後，進入烹飪職業大專學習，畢業入酒店工作不久，就被抽調到中國麵點功夫最深的山西太原學習麵點製作。從水餃、小籠包和葱油餅開始，晉升到拉麵、刀削麵、剔尖麵等各種北方麵點，因為手巧，她很快獲得一個特別稱謂「中點女神」。

「很多洋人分不清糕點和麵點有什麼區別」，胡幽夢解釋說，糕點以甜為主，麵點則主打鹹與鮮；糕點在工藝上沒有中式麵點那麼仔細，中式麵點大多是皮包餡，比主要由糖、奶油及麵混合炸烤的糕點難度要大，且糕點的手工工藝通常也沒有麵點那麼難。

作為Mr Chow的麵點主管，胡幽夢除負責每日的麵點出品，還要配合全年節日推出新產品，推薦給客人。她表示，比佛利山和好萊塢的客人們喜歡素食的比例更高，肉類的選擇也和很多華人不一樣，所以同樣是炸醬拉麵、小籠包、水餃、蔥油餅，華洋完全兩碼事。

一個蒸餃5元 小巧玲瓏工程大

胡幽夢製作的手工蒸餃，30元六只，相當於一口一個吃掉5元錢。

現在年底節日期間，她特別製作粉紅蒸餃，每一個都小巧玲瓏、晶瑩剔透。蒸餃麵皮看上去和普通麵團無太多區別，但深有奧妙。胡幽夢開玩笑說，洋人比較挑剔，比如說很多人不吃豬肉，食品中不能有豬油，有的人麵筋過敏，有的則討厭某種香料或調味料，因此她就改用土豆粉和小麥澱粉，取代傳統麵糰，用火龍果汁把它染成粉紅色，然後再包入新鮮蝦仁和帶子，每一個蒸餃都要控制在18克左右，上桌不僅要好吃，還要好看，秀色可餐。

胡幽夢全手工製作的火龍果汁海鮮蒸餃。（胡幽夢提供）
胡幽夢全手工製作的火龍果汁海鮮蒸餃。（胡幽夢提供）

她創作的全素冰花鍋貼，也是令老饕們食指大動的麵點，傳統的中式素鍋貼大多使用捲心菜或青江菜做餡，她卻改用最嫩的豆苗，成本高、賣價高，卻深受客人歡迎，常常供不應求。

胡幽夢製作的鷄肉炸醬菠菜汁手工拉麵。（胡幽夢提供）
胡幽夢製作的鷄肉炸醬菠菜汁手工拉麵。（胡幽夢提供）

當年以創意和巧思獲得烹飪大獎的胡幽夢，對蔥油餅做改良。她說，傳統的中式蔥油餅扁扁平平躺在盤子中，華人都不會覺得有什麼問題，但給洋人端上桌，就不那麼受青睞。後來她發現，洋人對食物的要求首先是要賣相好，立體感強。她靈機一動，將中式葱油餅做成甜圈圈的形狀，但要讓麵皮立起來也不容易，所以先用色拉油做酥皮，擀出形狀，將海鹽青葱包在麵糰裡，出鍋果然非同尋常。

胡幽夢受到甜圈圈啟發改良的中式葱油餅。（胡幽夢提供）
胡幽夢受到甜圈圈啟發改良的中式葱油餅。（胡幽夢提供）

胡幽夢閒不住的一雙手，全年不同的節日都要搞些新創意。比如萬聖節製作蟹肉南瓜餅，金燦燦的小南瓜配上自己熬的沙爹醬，入口暴汁，齒頰留香。而即將到來的聖誕節，她則用菠菜汁將拉麵染成綠色，健康又應節。

華洋味蕾不同，眼口心都要照顧到

胡幽夢說，開在洋人地區的高級中餐館，菜餚味道需要做相當大調整，賣相非常講究。洋人跟華人很大的不同，華人吃中餐吃門道，比如說，麵要有嚼勁，還要配上湯等；洋人吃中餐則是吃熱鬧、吃文化，他們通常不喜歡湯湯水水混爲一體。比如華人傳統上用豬肉做炸醬，但洋人很多時候不吃豬肉，因此她就把豬肉改鷄肉炸醬麵，但鷄肉要做的香不容易，要用到很多技巧和處理工序，改良後的鷄肉炸醬麵，深受洋人歡迎，尤其是他們看到廚師現場拉出的麵條最後成為桌上美食，滿滿都是參與感，吃起來特別香。

比佛利山知名中餐館麵點主厨胡幽夢。（檔案照片）
比佛利山知名中餐館麵點主厨胡幽夢。（檔案照片）

胡幽夢說，在她看來，大多數華人都勇於挑戰新美食，喜歡嚐鮮，忌口很少；洋人則恰好相反，尤其在高檔社區，很多人飲食相當保守，沒吃過的東西很難下筷，他們通常會問很多問題，直到確定沒有疑問，才開始嘗試。不少洋人每周來餐館三次，全是點同樣東西，每次都吃素鍋貼或者拉麵，因此伺候洋客人真不容易。悶在廚房裡埋頭苦幹不行，一定要常和客人聊天，觀察點菜吃飯習慣，才能知己知彼，生意興隆。

比佛利頂級中餐館麵點主厨胡幽夢。（檔案照片）
比佛利頂級中餐館麵點主厨胡幽夢。（檔案照片）
比佛利山知名中餐館麵點主厨胡幽夢。（檔案照片）
比佛利山知名中餐館麵點主厨胡幽夢。（檔案照片）
比佛利山知名中餐館麵點主厨胡幽夢。（檔案照片）
比佛利山知名中餐館麵點主厨胡幽夢。（檔案照片）
比佛利山知名中餐館麵點主厨胡幽夢。（檔案照片）
比佛利山知名中餐館麵點主厨胡幽夢。（檔案照片）
比佛利知名中餐館Mr Chow麵點主厨胡幽夢（後中）和客人們在一起。（檔案照片）
比佛利知名中餐館Mr Chow麵點主厨胡幽夢（後中）和客人們在一起。（檔案照片）
接受洛杉磯第九電視台采訪介紹中式麵點。（胡幽夢提供）
接受洛杉磯第九電視台采訪介紹中式麵點。（胡幽夢提供）

華人 比佛利山 中餐館

上一則

南加兩華人劉珝林鄧嘉猷 出任鑽石吧正副市長

延伸閱讀

中餐業不必太在意米其林

中餐業不必太在意米其林
洛城新語／中餐業不必太在意米其林

洛城新語／中餐業不必太在意米其林
中餐館入駐聖荷西 效益可期

中餐館入駐聖荷西 效益可期
100日圓拉麵店歇業12年後復活 店長承諾「永不漲價」

100日圓拉麵店歇業12年後復活 店長承諾「永不漲價」
香港男遊日本吃拉麵 長時間「打卡」拍照遭店員勸阻

香港男遊日本吃拉麵 長時間「打卡」拍照遭店員勸阻
陳國材新書 回憶在中餐館學到的一切

陳國材新書 回憶在中餐館學到的一切

熱門新聞

性侵學生的杰奎琳·馬，曾被評為度最佳教師之一。（NBC 7）

南加「最佳」華女教師性侵年幼學生 觀看洗澡 指導性行為

2023-12-18 16:03
上面顯示了2021年1月的股票交易。（李女士提供）

華女因這一疏忽 年末收國稅局巨額帳單

2023-12-19 21:34
亞馬遜顯示包裹以送到的照片，結果完全不是Tina的家。(讀者提供）

華人亞馬遜被駭 賊用這招下隱藏訂單 事主難發現

2023-12-17 19:21
屋內被盜賊翻得一片狼籍。（雅頌提供）

華人家遭3賊入侵 名貴手表、飾品全丟 損失超萬元

2023-12-18 16:19
大量走線人等待非盈利組織的救濟。（記者陳開／攝影）

邊境直擊／中國走線人被關荒漠拘留營 生存臨嚴峻挑戰

2023-12-18 14:25
在邊境上的中國走線人。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱中國富人花120萬走線 原因令人淚崩...

2023-12-13 22:13

超人氣

更多 >
清華才女、「鉈中毒」受害者朱令去世 剛度過50歲生日

清華才女、「鉈中毒」受害者朱令去世 剛度過50歲生日
這款「調味料」可以讓肉軟嫩美味加分 還有保健功效

這款「調味料」可以讓肉軟嫩美味加分 還有保健功效
鉈中毒懸案 朱令父親：兩次被投毒活了30年「是奇蹟」

鉈中毒懸案 朱令父親：兩次被投毒活了30年「是奇蹟」
呼吸道疫情嚴峻 鍾南山分析2原因：不建議長期戴口罩

呼吸道疫情嚴峻 鍾南山分析2原因：不建議長期戴口罩
紐約3華男 維州調包蘋果真品獲利近10萬 終落網

紐約3華男 維州調包蘋果真品獲利近10萬 終落網