洛縣新冠疫情回升 公衛局推節假保護措施

洛杉磯縣面臨新冠病例數和污水中病毒濃度的增加，公共衛生部門強調在假期前採取預防措施以確保居民安全。（pexel示意圖）

聖誕假期和寒假臨近，洛杉磯 縣公共衛生局（California Department of Public Health）提醒居民關注目前流行的呼吸道疾病，特別是有高危人群參加的聚會。為了避免旅行中斷、活動取消和無意中病毒傳播，官方建議採取預防措施，確保大家安全愉快地度過假期。

近期，洛杉磯縣通報新冠病毒傳播的增加趨勢。截至本週的日均病例數達到495例，比一個月前上升了80%。污水監測也顯示了SARS-CoV-2病毒濃度的顯著增加，目前濃度為去年冬季高峰的39%，是一個月前的三倍。

新冠住院病例數同樣呈上升趨勢。本週的日均住院病例數為601例，較一個月前增加了65%。同期，新冠相關的急診科就診比例也從3.6%增加到4.6%。

這些局部病例增加可能與新的新冠毒株在洛杉磯縣的傳播有關，其中包括新出現的JN.1毒株。JN.1毒株是Omicron系列BA.2.86的後裔，在10月底首次檢測 到後迅速增加，截至11月25日的樣本中占比達到10%。

為防範新冠及其他呼吸道疾病，公共衛生局也提醒居民應繼續採取常識性預防措施，如經常洗手、使用消毒液，尤其在公共場所、用餐前、咳嗽或打噴嚏後。此外，建議在擁擠的室內空間、交通樞紐或通風不良場所佩戴高質量口罩。出現疾病症狀如咳嗽、打噴嚏、發熱或喉嚨痛時，應留在家中，並提醒親朋好友謹慎聚會。