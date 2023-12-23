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南加四慣犯涉40起竊案 偷走20萬高檔酒處方藥

洛杉磯訊
四名嫌疑人因涉及南加州 40 起入室盜竊案而被捕。 （河濱縣警局）
四名嫌疑人因涉及南加州 40 起入室盜竊案而被捕。 （河濱縣警局）

涉及南加州 40 起商場盜竊案的四名嫌疑人近日被捕，被偷竊的高檔酒和處方藥價值超過20萬元；此外，他們在入室盜竊作案時，還造成了超過5萬元的設施損失。

這四名嫌疑人被確定為：來自洛杉磯24歲的Aaron Kincy；來自康普頓（Compton）24歲的的Corey Christopher、23歲的Rasheed Reed和Armaun Yerger。

河濱縣（Riverside County）警局7月23日對坦密庫拉（Temecula）的一起入室盜竊案做出了回應，犯罪嫌疑人進入該店並偷走了幾瓶高檔酒。9月17日，該團夥嫌疑人再次盜竊了這家商店並偷走了相同的物品。竊賊當天也針對河濱縣和其他附近縣的幾家企業進行了偷竊。幾天後的9月24日，4嫌疑人又入室盜竊了幾家藥局，受害商家也對嫌犯們給出了相同的描述，他們偷竊了許多瓶藥。

據稱，4嫌疑人還與洛杉磯的一個團夥有聯繫，出售贓物以獲取利潤。

12月21日，洛杉磯第91街100街區、洛杉磯尼科萊特大道（Nicolet Avenue）4000街區和康普頓南拉戈大道（South Largo Avenue）13000街區的住宅發出了多份搜查令。

在搜查過程中，警員發現了所有嫌疑人與這一系列入室盜竊案有關的證據，包括衣服、幾瓶被盜的處方藥和高檔酒。搜查過程中發現了六支槍，其中包括幽靈槍和序號被更改的槍支。

除四名嫌疑犯外，另外一名20歲的Kamron Williams也因違反緩刑規定而被捕。Kincy和Christopher因有組織的零售竊盜、竊盜、入室盜竊和持有管制物質出售等多項罪名被立案。其中，Kincy的保釋金為 100 萬元，Christopher的保釋金為50萬元。

由於調查仍在進行中，警局沒有公佈更多細節。任何了解此案更多信息的人可以致電 951-696-3000 聯繫西南站搶劫/盜竊抑制小組調查員Jeffrey Andrews。

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