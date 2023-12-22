好市多Target聖誕買氣旺 龍年特色禮品吸睛

大雨天擋不住好市多買氣。（記者朱敏梓/攝影）

聖誕節 假期將在本週末到來，民眾紛紛趕在節前去各大超市囤貨以迎佳節。雖然節前幾天南加連降豪雨，但瓢潑大雨擋不住民眾的購買欲，許多華人 在好市多 （Costco）、Target百貨等零售商店進行採購。

視頻來源/記者子為、朱敏梓攝製

記者12月21日探訪了位於阿罕布拉市（Alhambra）和蒙特利公園市（Monterey Park）的兩家好市多門店，當天雨下得很大，但超市仍舊是人氣爆棚，需要排隊等待才能找到停車位。在店門口，可以看到許多華人的身影，購物車都是滿滿當當，裝滿了食物和各種生活必需品。

環顧好市多店內，並未見各類聖誕裝飾的蹤跡，不過在店內顯眼位置擺滿了各種零食和巧克力禮包，有不少民眾駐足挑選。店內推出了不少聖誕節折扣，尤其是例如吸塵器、榨汁機、破壁機等小家電一類。生鮮食品、肉類和服裝區域人氣尤其之高，不乏許多華裔長者的身影。一位華裔大媽表示，馬上假期到了，給家人買點麵包、烤雞和肉類，聖誕節可以一起享用。她補充，平安夜的時候人肯定特別多，所以選擇早兩天來採購食材。

在好市多兩家門店內可以看到，隨著中國新年即將來臨，好市多推出了許多具有龍年特色的禮品，吸引華人購買，例如造型精美、栩栩如生的十二生肖迷你XO酒禮盒，來自台灣的伊莎貝爾（Isabelle）新年糕點禮盒、知名巧克力品牌好時(Hershey)推出的龍年巧克力大禮包等，十分適合聖誕和新年佳節送禮。

在另一家零售商店Target，聖誕的氛圍相較之下更為濃厚，許多民眾正在採購聖誕裝飾品，聖誕專區的貨架上幾乎都已經被掃空。