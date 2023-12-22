美西民進黨助選團 年初返台掃街助選

全體助選團成員齊聚一堂，手持旗幟共同揮舞，展現對民主進步黨的支持。（記者張庭瑜/攝影）

隨著2024年台灣（Taiwan）總統選舉倒數進入最後三週，選戰氛圍日趨緊綳，藍綠兩大陣營民調勢均力敵。洛杉磯台灣會館與民主進步黨美西黨部聯手組成130人海外助選團，準備返台展開全境輔選活動，力挺民進黨 。

助選團計劃1月6日正式啟動，首站將在桃園、台北、新北、宜蘭、南投、彰化、台東、台南和高雄等地，全力支持民進黨候選人。助選團成員林淑卿表示，今年的助選團報名情況非常踴躍，返台時將動用四輛大巴車穿梭於各地，參與造勢晚宴和白天的立法委員候選人宣傳活動。

2023年台美小姐皇后宋依珊表示，作為擁有台灣和美國雙重身份的人，台美關係的健康發展，對她而言非常重要。她強調，近年來台美關係不斷加強，我們應該保持這種發展趨勢，並鼓勵年輕的台美人支持那些積極強化這項關係的候選人。

宋依珊更分享她童年到中國的經歷，當時她和哥哥表達了自己認為台灣是一個獨立國家的觀點，這一言論引起當地警方的注意，甚至險些被捕。這次經歷也讓宋依珊深刻體會到民主和言論自由的重要性。並且期待20歲時可以返台參與投票 ，同時鼓勵年輕人積極參與政治。