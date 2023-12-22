我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

這城市房價炒過頭？大都會去年都漲 只有它下跌

一年工作10小時月賺5000元 這是什麼被動收入？

安大略國際機場啟用全新國際旅客入境註冊中心

聖伯納汀諾訊
安大略機場正式啟用全新國際旅客入境註冊中心（ONT）
安大略機場正式啟用全新國際旅客入境註冊中心（ONT）

南加州安大略國際機場（ONT安大略機場）與美國海關及邊境保護局（CBP）21日共同宣布，該機場正式啟用全新的國際旅客入境註冊中心（Global Entry Enrollment Center ），為內陸及其附近社區的國際旅客提供便利，抵美時獲得快速通關。這也是加州第六個類似中心。

據悉，洛杉磯國際機場設有全球入境註冊中心，而在ONT設立新中心將為更多居民提供方便選擇。這項國際旅行便利設施是由美國海關及邊境保護局在ONT設立，反映了CBP致力於提升客戶體驗承諾。

安大略國際機場管理局（OIAA）管委會主席瓦普納（Alan D. Wapner）表示，「我們對美國海關及邊境保護局選擇ONT作為最新全球入境註冊中心感到興奮，並期待幫助南加居民使用這一節省時間的國際旅行服務。」

CBP洛杉磯地區負責人戴維絲（Cheryl M. Davis）表示，新中心的設立體現了CBP改善客戶體驗的承諾，隨著國際旅客在ONT入境，在大洛杉磯地區和鄰近社區也吸引了成千上萬新申請人，對增設新中心感到高興。隨著國際訪客日益增加，有助於促進當地經濟發展。

全球入境註冊中心的設立正值ONT在過去一年國際旅客數量翻倍，ONT不僅開通了直飛台灣、墨西哥和拉丁美洲的熱門航班，還在2022年10月與CBP合作推出了另一項國際旅客便利簡化到達服務項目。這項新技術使用面部生物識別技術，自動執行入境所需檢查，為旅客提供更為迅捷和安全通關體驗。

CBP還表示，全球入境註冊中心的設立反映了CBP在提供更便利、更高效的入境美國程序方面的承諾。對於安大略國際機場而言，這是一個重要的里程碑，也標誌著ONT持續作為南加主要國際門戶發揮重要作用。

CBP 洛杉磯國際機場 南加

上一則

避雷擊風險 洛縣關閉麗浪多等海灘

下一則

美西民進黨助選團 年初返台掃街助選

延伸閱讀

日本將簡化入境審查與海關檢查手續 羽田機場明年1月搶先試行

日本將簡化入境審查與海關檢查手續 羽田機場明年1月搶先試行
舊金山國際機場大雨 逾170次航班延誤

舊金山國際機場大雨 逾170次航班延誤
舊金山國際機場滑行道明年1月改建 將導致大面積航班延誤

舊金山國際機場滑行道明年1月改建 將導致大面積航班延誤
2023年全球最佳機場「沒有美國」最差機場印尼占了3名

2023年全球最佳機場「沒有美國」最差機場印尼占了3名
邊境直擊／中國走線人入境後去哪？找工作、拿身分…難關重重

邊境直擊／中國走線人入境後去哪？找工作、拿身分…難關重重
邊境直擊／非營利組織批CBP：讓走線人雪上加霜

邊境直擊／非營利組織批CBP：讓走線人雪上加霜

熱門新聞

性侵學生的杰奎琳·馬，曾被評為度最佳教師之一。（NBC 7）

南加「最佳」華女教師性侵年幼學生 觀看洗澡 指導性行為

2023-12-18 16:03
上面顯示了2021年1月的股票交易。（李女士提供）

華女因這一疏忽 年末收國稅局巨額帳單

2023-12-19 21:34
亞馬遜顯示包裹以送到的照片，結果完全不是Tina的家。(讀者提供）

華人亞馬遜被駭 賊用這招下隱藏訂單 事主難發現

2023-12-17 19:21
在邊境上的中國走線人。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱中國富人花120萬走線 原因令人淚崩...

2023-12-13 22:13
屋內被盜賊翻得一片狼籍。（雅頌提供）

華人家遭3賊入侵 名貴手表、飾品全丟 損失超萬元

2023-12-18 16:19
大量走線人等待非盈利組織的救濟。（記者陳開／攝影）

邊境直擊／中國走線人被關荒漠拘留營 生存臨嚴峻挑戰

2023-12-18 14:25

超人氣

更多 >
華人會計師轉行千元時薪「職業女友」一周賺數萬

華人會計師轉行千元時薪「職業女友」一周賺數萬
只是吃1顆草莓 36周孕婦狂嘔「1000ml鮮血」險釀一屍兩命

只是吃1顆草莓 36周孕婦狂嘔「1000ml鮮血」險釀一屍兩命
如何做出多汁豬排？最簡單的方法最美味

如何做出多汁豬排？最簡單的方法最美味
哪個訂房網便宜 Booking、Agoda或Expedia？

哪個訂房網便宜 Booking、Agoda或Expedia？
一年工作10小時每月賺進5000元 這是什麼被動收入？

一年工作10小時每月賺進5000元 這是什麼被動收入？