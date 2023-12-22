蒙市議會表彰兩中學生 開發APP即時報告槍案

蒙市兩名學生Drexel Ngo 和Alina Ramos共同開發了「槍擊事件報告」應用程式，受到了蒙市市議會表彰。（阿罕布拉學區）

蒙特利公園市 （Monterey Park）市議會本週例會表彰了兩名Brightwood小學的學生，他們開發了一款可即時報告槍擊 事件的手機應用程序。

這兩名學生名叫Drexel Ngo和Alina Ramos，他們創建了一個手機應用程序「RED-11」，一旦發生槍擊案件，學生可立即通知家人和緊急服務部門。使用者只需按下紅色「警報」按鈕，即可向其聯絡人列出自己的發送訊息和目前位置。 該應用程式旨在向蒙市大規模槍擊事件的11名受害者致敬，並提高人們對加州紅旗法的認識，該法允許利益相關者涉嫌針對自己或他人構成危險的嫌疑人尋求槍支暴力限制令。

14 歲的Ramos說：「從幼兒園開始，我們就一直被教導在學校被封鎖或有入侵者進入學校時該怎麼做。所以看到這樣的事情發生，離我們如此之近，有點害怕，但也很悲傷。現在如果你只是把它當成一個故事，事情發展到這一步就很糟糕了。」

對學生來說，自2023年1月21 日的「舞星」槍擊案悲劇發生後，對科技的需求更加迫切。蒙市副市長黃泰平說，「這是我們這座城市的學生和年輕人最關心的問題，我們懷念那些擔心午餐吃什麼而不是擔心在學校是否安全的日子，以及萬一如果發生類似情況如何確保我們的安全。」

該手機應用程序不僅受到了蒙市市議會的表彰，還在由國會議員趙美心 （Judy Chu）主持的國會應用程式挑戰獎頒獎典禮上獲得了榮譽獎，國會應用程式挑戰賽是一項鼓勵中學生編碼並激勵他們從事 STEM 職業的競賽，這是他們第二年進入競賽的前五名。

「STEM 對我們國家的年輕人來說變得越來越有價值，因為從編碼和程式設計中獲得的強大技能將確保我們的國家保持在進步和技術進步的最前沿，」趙美心說。 「儘管這些程式設計師才上中學，但我對他們在經歷如此可怕的悲劇後所表現出的韌性和毅力感到驚訝。」

儘管團隊在應用程式開發過程中面臨財務和軟體方面的困難，但Ngo和Ramos表示，他們將努力在槍擊案一周年之前完成該APP。 Ngo 補充說，隨著該應用程式的誕生，他感「對暴力不再那麼無助，有了安全感，因為他知道這是他和其他人可以使用的工具。」他們補充說，雖然在應用程式準備好發布之前仍然存在一些缺陷需要解決，但一旦完成，他們希望在 Apple App Store 和 Google Play Store 上免費提供該應用程式。