LAX假期滿載 提前規劃提早到達預訂停車位

洛杉磯國際機場 (LAX) 即將迎來繁忙的冬季假期旅行期，機場預計12月14日至1月3日期間將有超過400萬名旅客使用機場，較去年同期成長12%。（LAX提供）

LAX 假日滿載，提供10%停車折扣給大眾。洛杉磯國際機場 (LAX) 正在迎來繁忙的冬季假期旅行期，機場預計12月14日至1月3日期間將有超過400萬名旅客使用機場，較去年同期成長12%。

洛杉磯世界機場臨時執行長Beatrice許表示，預計在21天的寒假旅行期間，日均將有21萬1000名旅客通過LAX。機場會比平常更繁忙，但有多種方法可提前規劃並避免假期旅行中常出現的麻煩。鼓勵客人提早到達，在FlyLAX.com上預訂停車位，並利用LAX立即訂購服務，避免等待。

預計中央航廈區 (CTA) 假期平均每天將超過9萬3000輛汽車。洛杉磯交通局 (LADOT) 交通管制人員將協助指揮機場週邊道路上的交通，機場警察交通管制人員將指揮 CTA 道路上的車輛。

由於機場交通量增加且停車場已接近滿載，LAX鼓勵客人提前在Parking.FLYLAX.com上預訂停車位，有LAX 經濟型停車場、LAX經濟型停車場和CTA車庫提供預訂選項。為節省CTA 停車場車費費，旅客可使用促銷代碼MERRY10獲得10%折扣，此優惠有效期限至2023年12月31日。

為讓旅遊體驗更加輕鬆，LAX及其機場合作夥伴推薦旅遊小貼士，出發前查詢航班狀態，以了解最新的延誤或取消資訊。 為加快辦理登機手續的流程，旅客應在抵達洛杉磯國際機場之前在線辦理登機手續。同時在parking.flylax.com預訂停車位，透過機場@FlyLAXstats X（以前稱為 Twitter）賬戶可獲得24/7停車和交通更新資訊。

Thrifty Traveler的執行主編Kyle Potter表示，這個假期的創紀錄數量是航空旅行回升至疫情 前水準的一部分。現在美國航空旅行繼續以創紀錄的速度激增，並超過疫情前的水平。2023年是第一個全年航空旅行已恢復正常或接近正常。