柑縣台美商會年終聚會感恩分享

柑縣臺美商會近日舉辦「年終感恩聚會」，爾灣市市長Farrah Khan（右坐者1）、北美洲台灣商會監事長僑務諮詢委員林翠雲（左1）、僑務諮詢委員邱垂煌（左2）、加州柑縣台美商會會長陳啟耕（右坐者2）、橙縣華僑文教服務中心主任蕭蓓如（左3）及與會部分成員合照。 (橙僑中心)

加州 柑縣台美商會（TCCOC ）12月16日在爾灣 市西式餐廳舉辦「年終感恩聚會」，邀請多位僑界先進、商界領袖與產業精英齊聚一堂。

曾獲頒國會眾議員和加州參議院的傑出婦女獎的冉瑞宜（Ray Jan），及柑縣台美商會會長暨僑務顧問陳啟耕，分享新生代在僑界與主流非營利的機構服務經驗，兩位講員都感謝前輩們的提攜帶領與同儕互助，才能成功地藉由服務讓當地主流社區，展現台美社團的熱心奉獻精神，他們本身也經由服務得到自我與職場上的成長。

陳啟耕致詞回顧過去一年台美商會舉辦的所有活動，明年會繼續規劃有意義的活動，未來一年將舉辦更多企業參訪，商業、理財、知識講座，以及美食、音樂、慈善等公益活動，並與當地政要、專業協會、其他商會平台、其他族裔社區團體，有更多交流互動。

陳啟耕表示，該會服務加州柑縣超過40個年頭，已經是台美傑出企業家最佳的交流平台。世界台灣商會在全球各國各大城市都有分會，影響力無遠弗屆，青創業者、企業者都能在這個大平台上互相扶持、快速發展，凝聚了一群優秀的不同世代企業家，大家積極參與關注各產業的發展，是台美企業家最佳交流平台，期盼還沒有加入商會的好朋友們加入，共創雙贏。

橙縣 華僑文教服務中心主任蕭蓓如致詞，感謝商會提供給各界朋友們一個絕佳的交流平台，凝聚大家的向心，代表僑務委員會頒發感謝狀給陳啟耕會長，表彰他長期支持僑務工作與僑生政策，熱心購贈海青班同學國內優質火龍果，讓同學在品嘗台灣農產美味同時，還能進一步加深瞭解留台工作的訊息，也讓他們感受海外台僑的溫暖關懷。

感恩聚會中，前輩先進們分享成功經驗，新加入成員、新進理事與大家相見歡。爾灣市市長Farrah Khan與會祝大家佳節愉快，北美洲台灣商會監事長暨僑務諮詢委員林翠雲、僑務諮詢委員邱垂煌與徐湛生、台美商會副會長兼財務長葉旭旻與副會長陳鳳桃、青商部會長胡佳惠與台美菁英協會橙縣分會會長張祐凡等70餘位來賓也共相聚會。

加州柑縣台美商會成員多為台美商界成功企業人士，本著回饋僑界、共榮共好、台美交流的共同使命，在會長陳啟耕今年7月開始的帶領下，舉辦多場重點活動，包括85°C及永信藥品知名企業參訪、台美加盟商機線上媒合會、旅遊專家信用卡集點講座、環球商機論壇，在今年分別與成功大學及政治大學簽署產學人才合作備忘錄，並與社團法人台灣連鎖加盟促進協會簽署合作備忘錄(MOU)，創造更多台美商界互助互學、萃取經驗及分享知識的機會，結合台灣研發技術能量，協輔僑台商事業發展，同時協助國內產業及研發單位開拓國際市場，共創雙贏局面。