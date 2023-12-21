我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加豪雨商場花台倒塌 積水傾瀉如尼加拉瀑布

烘乾床單老捲成一圈？用這個小幫手就解決

柑縣台美商會年終聚會感恩分享

橙縣訊
柑縣臺美商會近日舉辦「年終感恩聚會」，爾灣市市長Farrah Khan（右坐者1）、北美洲台灣商會監事長僑務諮詢委員林翠雲（左1）、僑務諮詢委員邱垂煌（左2）、加州柑縣台美商會會長陳啟耕（右坐者2）、橙縣華僑文教服務中心主任蕭蓓如（左3）及與會部分成員合照。 (橙僑中心)
柑縣臺美商會近日舉辦「年終感恩聚會」，爾灣市市長Farrah Khan（右坐者1）、北美洲台灣商會監事長僑務諮詢委員林翠雲（左1）、僑務諮詢委員邱垂煌（左2）、加州柑縣台美商會會長陳啟耕（右坐者2）、橙縣華僑文教服務中心主任蕭蓓如（左3）及與會部分成員合照。 (橙僑中心)

加州柑縣台美商會（TCCOC ）12月16日在爾灣市西式餐廳舉辦「年終感恩聚會」，邀請多位僑界先進、商界領袖與產業精英齊聚一堂。

曾獲頒國會眾議員和加州參議院的傑出婦女獎的冉瑞宜（Ray Jan），及柑縣台美商會會長暨僑務顧問陳啟耕，分享新生代在僑界與主流非營利的機構服務經驗，兩位講員都感謝前輩們的提攜帶領與同儕互助，才能成功地藉由服務讓當地主流社區，展現台美社團的熱心奉獻精神，他們本身也經由服務得到自我與職場上的成長。

陳啟耕致詞回顧過去一年台美商會舉辦的所有活動，明年會繼續規劃有意義的活動，未來一年將舉辦更多企業參訪，商業、理財、知識講座，以及美食、音樂、慈善等公益活動，並與當地政要、專業協會、其他商會平台、其他族裔社區團體，有更多交流互動。

陳啟耕表示，該會服務加州柑縣超過40個年頭，已經是台美傑出企業家最佳的交流平台。世界台灣商會在全球各國各大城市都有分會，影響力無遠弗屆，青創業者、企業者都能在這個大平台上互相扶持、快速發展，凝聚了一群優秀的不同世代企業家，大家積極參與關注各產業的發展，是台美企業家最佳交流平台，期盼還沒有加入商會的好朋友們加入，共創雙贏。  

橙縣華僑文教服務中心主任蕭蓓如致詞，感謝商會提供給各界朋友們一個絕佳的交流平台，凝聚大家的向心，代表僑務委員會頒發感謝狀給陳啟耕會長，表彰他長期支持僑務工作與僑生政策，熱心購贈海青班同學國內優質火龍果，讓同學在品嘗台灣農產美味同時，還能進一步加深瞭解留台工作的訊息，也讓他們感受海外台僑的溫暖關懷。

感恩聚會中，前輩先進們分享成功經驗，新加入成員、新進理事與大家相見歡。爾灣市市長Farrah Khan與會祝大家佳節愉快，北美洲台灣商會監事長暨僑務諮詢委員林翠雲、僑務諮詢委員邱垂煌與徐湛生、台美商會副會長兼財務長葉旭旻與副會長陳鳳桃、青商部會長胡佳惠與台美菁英協會橙縣分會會長張祐凡等70餘位來賓也共相聚會。

加州柑縣台美商會成員多為台美商界成功企業人士，本著回饋僑界、共榮共好、台美交流的共同使命，在會長陳啟耕今年7月開始的帶領下，舉辦多場重點活動，包括85°C及永信藥品知名企業參訪、台美加盟商機線上媒合會、旅遊專家信用卡集點講座、環球商機論壇，在今年分別與成功大學及政治大學簽署產學人才合作備忘錄，並與社團法人台灣連鎖加盟促進協會簽署合作備忘錄(MOU)，創造更多台美商界互助互學、萃取經驗及分享知識的機會，結合台灣研發技術能量，協輔僑台商事業發展，同時協助國內產業及研發單位開拓國際市場，共創雙贏局面。

柑縣台美商會年終歡聚大合照。(橙僑中心)
柑縣台美商會年終歡聚大合照。(橙僑中心)
橙縣華僑文教服務中心主任蕭蓓如（右）致贈僑務委員會感謝狀給加州柑縣台美商會會長陳...
橙縣華僑文教服務中心主任蕭蓓如（右）致贈僑務委員會感謝狀給加州柑縣台美商會會長陳啟耕。 (橙僑中心)

加州 橙縣 爾灣

上一則

紀念陳納德冥誕130周年 洛僑界感念飛虎隊援華抗戰

延伸閱讀

加州上月房市交易量大減 明年降息或好轉

加州上月房市交易量大減 明年降息或好轉
大雨將至 橙縣籲先清理住家環境

大雨將至 橙縣籲先清理住家環境
廢水再生 加州通過用於飲用水

廢水再生 加州通過用於飲用水
表彰退伍軍人 粵港澳商會辦聖誕晚會

表彰退伍軍人 粵港澳商會辦聖誕晚會
加州華人總商會 亞市牙科診所商務交流

加州華人總商會 亞市牙科診所商務交流
聖地牙哥台灣商會 聖誕餐會K歌 熱鬧滾滾

聖地牙哥台灣商會 聖誕餐會K歌 熱鬧滾滾

熱門新聞

性侵學生的杰奎琳·馬，曾被評為度最佳教師之一。（NBC 7）

南加「最佳」華女教師性侵年幼學生 觀看洗澡 指導性行為

2023-12-18 16:03
在邊境上的中國走線人。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱中國富人花120萬走線 原因令人淚崩...

2023-12-13 22:13
上面顯示了2021年1月的股票交易。（李女士提供）

華女因這一疏忽 年末收國稅局巨額帳單

2023-12-19 21:34
亞馬遜顯示包裹以送到的照片，結果完全不是Tina的家。(讀者提供）

華人亞馬遜被駭 賊用這招下隱藏訂單 事主難發現

2023-12-17 19:21
屋內被盜賊翻得一片狼籍。（雅頌提供）

華人家遭3賊入侵 名貴手表、飾品全丟 損失超萬元

2023-12-18 16:19
大量走線人等待非盈利組織的救濟。（記者陳開／攝影）

邊境直擊／中國走線人被關荒漠拘留營 生存臨嚴峻挑戰

2023-12-18 14:25

超人氣

更多 >
大老闆長子早逝又喪妻 住養老院驚覺存款快被次子花光

大老闆長子早逝又喪妻 住養老院驚覺存款快被次子花光
加薩醫院主管：我是哈瑪斯 有上百名成員藏在我們醫院

加薩醫院主管：我是哈瑪斯 有上百名成員藏在我們醫院
位居收入排行榜頂端1% 退休後社安金拿多少？

位居收入排行榜頂端1% 退休後社安金拿多少？
60歲以上 最需要這一類食物

60歲以上 最需要這一類食物
科州裁決川普不能選總統 極可能遭最高法院推翻

科州裁決川普不能選總統 極可能遭最高法院推翻