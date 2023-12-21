南加豪雨商場花台倒塌 積水傾瀉如尼加拉瀑布

目擊者稱水傾瀉而下，如尼加拉大瀑布一般。（KTLA5）

南加州 本周遭遇連續強降雨，12月20日（周三），洛杉磯縣羅林山莊市（Rolling Hills Estates）一家購物中心的大型混凝土花台，因雨水導致積水過多瞬間倒塌，目擊者稱水傾瀉而下，如尼加拉大瀑布（Niagara Falls）一般壯觀。

20日下午2時左右，半島長廊（Promenade on the Peninsula）購物中心的一處停車場入口處，一座大約60至80呎長、裝滿泥土的花台在雨水沖擊下突然倒塌。

目擊者Dana Graham當時正坐在街對面的房地產辦公室裡，他看到巨大的混凝土花台瞬間倒塌，「我就坐在辦公桌前，聽起來就像發生一場非常嚴重的交通事故。」Graham描述現場情景，「我看到水從頂層傾瀉而下，就像尼加拉大瀑布一樣，幸運的是花台倒塌時沒有人在下面。」

商場員工迅速用膠帶封鎖車庫所有入口，消防隊員和工程師趕到現場，清理廢墟並評估損失情況。洛縣 消防官員解釋說，因為雨水導致花台積水過多，這才引發倒塌，工作人員對現場其他地方進行評估，確定是否會發生類似情況。