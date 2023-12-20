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強降雨進入南加 局部地區恐發洪水

洛杉磯訊
預計南加州降雨將持續到週五。（國家氣象局）
預計南加州降雨將持續到週五。（國家氣象局）

12月20日（週三），距舊金山灣區海岸約300哩的一個低壓風暴系統正在緩慢向南移動，南加地區預計會出現大雨、雷暴、道路積水，還可能引發嚴重洪水，該風暴可能持續到週六，並可能在某些地區帶來雷暴。

國家氣象局（National Weather Service）洛杉磯辦公室表示：「今天下午，一股強大的冷鋒沿著中央海岸登陸，降雨量約為每小時一吋。這是一個移動相當緩慢的鋒面，當它向東穿過預報區域時，可能會引發嚴重的洪水。」

截至週三中午，降雨總量最高的是聖路易奧比斯波縣（San Luis Obispo）、聖塔芭芭拉縣（Santa Barbara County）和范杜拉縣（Ventura County），一些偏遠地區的降雨量達到每小時一吋左右。

根據預測，洛縣和橙縣將迎來約1吋至 1.25吋的降雨，南加州週五將有陣雨，週六將有陣風，週日氣溫將略有回升。週五下午，洪水警戒將覆蓋加州中部和南部大部分沿海地區， 國家氣象局表示，預計出行將出現嚴重延誤和道路封閉，同時可能導致局部道路和小溪的洪水氾濫。

氣象局還預測，整個風暴期間，洛杉磯縣沿海地區和內陸山谷的降雨量為2至5吋，山麓和山區的降雨量為5至10吋，山區需要為附近可能出現的洪水和泥石流做好準備。8000呎左右的山區將出現雨雪，沙漠地區將出現陣雨。

洪水 加州 南加

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