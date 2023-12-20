亞凱迪亞疑似華女 失蹤兩月列為高風險

31歲的亞裔女性Kate Chia失蹤已長達兩個月。（亞市警局提供）

洛杉磯縣華人 聚居城市亞凱迪亞 市（Arcadia），一名亞裔 女子失蹤已經兩個月，情況危急。從警方公佈的照片、以及失蹤女子的姓氏來看，很有可能是一名華裔女子，但當局尚未證實。

根據亞市警局的描述，失蹤女子是一名31歲的亞裔女性，名叫Kate Chia，身高5呎9吋，體重120磅，棕色頭髮、棕色眼睛。Chia駕駛一輛2013年黑色馬自達 2（Mazda 2），德州車牌，號碼為SVX9626。

警方正在全力尋找這名失蹤女子的線索，她最後一次出現是在兩個月前，從那以後，就再也沒有人見過她，也沒有關於她的任何消息。Chia最後一次出現的確切地點尚未公開，有媒體指出是在亞凱迪亞市中心，警方正在努力拼湊Chia最後出現那段時間的行蹤。

根據相關資訊，Chia姓氏在東南亞地區的華裔中比較常見，譯成中文通常是謝或賈。記者致電亞市當局，詢問失蹤女子是否為華人，尚未得到證實，當局沒有公佈更多關於Chia的細節。

針對Chia的失蹤情況，警方已將她歸類為高風險失蹤人群，對她的健康狀況表示擔憂，認為此人正處於危險之中。當局強調找到這名失蹤女子的緊迫性，並敦促任何了解她下落的人挺身而出，報告任何目擊事件或相關資訊。

如果有任何可以幫助找到Kate Chia的信息，請立即聯繫亞市警察局，電話 626-574-5123；如果發生緊急情況或需要立即協助，請撥打 9-1-1。