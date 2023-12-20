LAPD城中分局華埠行 警民攜手改善治安

LAPD城中分局團隊與華埠僑領同行，各僑領為局長和警員們帶來許多當地視角。（記者子為/攝影）

為了增強執法部門和華埠 民眾之間的聯結與信任，洛市警局城中分局（LAPD Central Area）12月19日舉辦「華埠安全行」活動，新任分局長Raul Jovel和其同僚與華埠僑領同行，一同走訪和慰問華埠商家，交流社區安全等切身問題。

Raul Jovel表示，舉辦本次活動主要是為了深入了解華埠社區，與華埠民眾互動並建立信任。他指出，社區內民眾的安全一直是他最關心的，之後也會不斷讓所管轄社區變得更加安全。

華埠多位僑領到場參與了本次活動，為LAPD帶來更多本地視角。中華會館主席李金生表示，感謝LAPD和分局長對華埠治安的關心。洛杉磯 華埠大聯盟主席馬樹榮表示，華埠僑領也希望能增強與LAPD的聯繫，之前華埠發生了許多搶劫案，Raul Jovel局長都非常關心，捉拿了許多不法分子，讓華埠居民對安全問題充滿信心。洛杉磯中華總商會主席莊佩源表示，華人社區十分需要得到保護，警察到來讓居民更安心，希望能共建更安全的社區。

Raul Jovel局長帶領的LAPD團隊與華埠僑領一起，從國泰老年公寓出發，一直行走到遠東商場（Far East Plaza），沿途經過多家商鋪，包括雜貨店、服裝提包店、肉類生鮮店、藥材補品店、珠寶店和金行，Raul Jovel局長都一一與店主問好，並與店家交談，了解他們的生意狀況和是否有任何擔心的安全問題。大多店主都表示，生意經營得不錯，儘管有經歷過偷竊和搶劫，但能感覺到治安在逐漸變好。

步行團隊到達一家藥材店時，受到了老闆娘Emily熱情歡迎，她表示，開店過程中確實遭遇很多盜竊案，一些遊民會進入店內直接搶拿商品後逃走，因此她在店內安裝了許多監控攝像。Raul Jovel局長回應到，建議店家在遭遇偷竊案時一定要及時向警方反應，這樣LAPD才能更真實地瞭解治安狀況。

另一家金行的老闆也指出，安全問題確實是各商家的一大考量，因為金行內的商品價格昂貴，他專門聘請了三位保安，不過最近並沒有什麼盜竊案發生。他表示一直很支持LAPD的工作，也希望未來LAPD和社區民眾之間能建立更多聯結。