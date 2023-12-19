范奈斯地下管道爆裂 水滿街道阻塞交通

範奈斯 8 英吋總水管破裂，水湧出(CITIZEN APP)

12月19日（週二），洛杉磯 范奈斯（Van Nuys）的一條直徑8吋的地下水管突然爆裂，大量的水從管道中湧出，溢滿了街道，洛杉磯消防局（Los Angeles Fire Departmen）人員迅速投入關閉水源、排水救援。

消防官員稱，下午 3 點剛過，就接到了有關 Hazeltine Avenue 和 Van Owen Street 交叉口管道爆裂的電話。根據公民應用程式（CITIZEN APP）上發布的影片顯示，大量水從道路中間的管道中湧出。據洛杉磯水電局（The Los Angeles Department of Water and Power）稱，爆裂的管道是一條8吋的總水管，工作人員已到達現場並關閉了水源，更多的工作人員正在修理總水管。

消防官員表示，目前沒有嚴重的洪水 風險，但破裂的管道造成了街道路面和十字路口的土壤損壞，該地區的駕駛者應該預料到會出現擁堵和延誤，或者如果可能的話，採取替代路線完全避開該地區。

目前還沒有人員受傷的報告。消防隊員表示，洛杉磯水電局正在調查處理這起事件。