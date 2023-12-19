我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

科州高等法院判決 禁止川普列名該州2024年選票

澤倫斯基：烏克蘭軍方提議再徵召多達50萬人入伍

前超級盃冠軍球員 涉洛杉磯搶劫被捕

記者邵敏／洛杉磯即時報導
超級盃冠軍球員Derrick Ward因涉嫌多起搶劫而被捕。（KTLA5）
超級盃冠軍球員Derrick Ward因涉嫌多起搶劫而被捕。（KTLA5）

洛杉磯市警察局（LAPD）證實，12月18日（周一），前美式足球聯盟（NFL）球員、超級盃（Super Bowl）冠軍球員Derrick Ward因涉嫌多起搶劫而被捕。目前已證實，Ward至少參與5起搶劫案件，其中包括搶劫一家加油站

今年43歲的球星Ward，曾在2007年紐約巨人隊(New York Giants)奪冠時擔任跑衛（running back），紐約巨人隊在2008年超級盃中擊敗此前保持不敗的新英格蘭愛國者隊（New England Patriots），創造歷史性的勝利。

LAPD警官Miller表示，Ward是在北好萊塢地區被警察逮捕，警方沒有公佈有關逮捕的更多細節。根據NBC的新聞報導，Ward至少涉嫌參與5家企業的搶劫，其中包括一家加油站。報道稱，身高6呎、體重230磅的嫌犯Ward，在犯罪行為中並未涉嫌使用槍枝。

監獄記錄顯示，球星Ward已被拘留，保釋金為25萬元。

Ward出生於洛杉磯，在南加內陸河濱縣長大，曾就讀莫瑞諾谷市（Moreno Valley）的谷景高中（Valley View High School），他在NFL擁有八個賽季的職業生涯，曾效力於巨人隊、坦帕灣海盜隊（Tampa Bay Buccaneers）、德州休士頓隊（Houston Texas）。

紐約巨人隊贏得超級盃一年後，Ward在巨人隊衝球1025碼，這是他在聯盟中表現最好的賽季。此次因涉嫌搶劫罪在洛杉磯被捕，震驚圈內外，案件詳情仍在調查中。

超級盃 洛杉磯 加油站

上一則

內陸男誆稱為退伍兵授課 詐領10年教育補助

延伸閱讀

10號高速車對車槍擊 洛杉磯路段今晨封閉

10號高速車對車槍擊 洛杉磯路段今晨封閉
場邊人語／雄獅威武 野馬徒舞

場邊人語／雄獅威武 野馬徒舞
伊朗多個加油站遭網路攻擊中斷 駭客遭指與以色列有關

伊朗多個加油站遭網路攻擊中斷 駭客遭指與以色列有關
又1媒體稱秦剛已被中共處決 涉洩密已70人被捕

又1媒體稱秦剛已被中共處決 涉洩密已70人被捕
橙縣35起盜竊案 9嫌被捕11人通緝

橙縣35起盜竊案 9嫌被捕11人通緝
2027年洛城再辦超級盃 在SoFi體育館開打

2027年洛城再辦超級盃 在SoFi體育館開打

熱門新聞

在邊境上的中國走線人。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱中國富人花120萬走線 原因令人淚崩...

2023-12-13 22:13
性侵學生的杰奎琳·馬，曾被評為度最佳教師之一。（NBC 7）

南加「最佳」華女教師性侵年幼學生 觀看洗澡 指導性行為

2023-12-18 16:03
嫌疑人Arreanna Ubando被指控，涉嫌盜竊中國遊客的貴重財物。（拉斯維加斯警方）

華人賭城艷遇2女喝一杯 夢醒後5萬元名錶不見

2023-12-13 15:28
亞馬遜顯示包裹以送到的照片，結果完全不是Tina的家。(讀者提供）

華人亞馬遜被駭 賊用這招下隱藏訂單 事主難發現

2023-12-17 19:21
金芳與網友菲茨帕特里克，兩人生前內陸旅行圖片。（友人提供）

警方公布金芳死因：探險失敗熱死

2023-12-13 20:08
南加華人受邀參加Cybertruck交付典禮。（Joy提供）

參加Tesla Cybertruck交付 華人驚歎顛覆皮卡市場

2023-12-12 19:39

超人氣

更多 >
存太多錢在儲蓄帳戶 恐有4後果

存太多錢在儲蓄帳戶 恐有4後果
長榮班機舊金山擦撞達美客機 366人驚魂

長榮班機舊金山擦撞達美客機 366人驚魂
便宜沒好貨？好市多這5種服飾 購買前三思

便宜沒好貨？好市多這5種服飾 購買前三思
不再是庇護城 紐約「庇護權法」悄悄終結 無官方通告、法院裁決

不再是庇護城 紐約「庇護權法」悄悄終結 無官方通告、法院裁決
「鐵達尼號」只挑172公分以下矮子臨演 導演：省了100萬預算

「鐵達尼號」只挑172公分以下矮子臨演 導演：省了100萬預算