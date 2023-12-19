前超級盃冠軍球員 涉洛杉磯搶劫被捕

超級盃冠軍球員Derrick Ward因涉嫌多起搶劫而被捕。（KTLA5）

洛杉磯 市警察局（LAPD）證實，12月18日（周一），前美式足球聯盟（NFL）球員、超級盃 （Super Bowl）冠軍球員Derrick Ward因涉嫌多起搶劫而被捕。目前已證實，Ward至少參與5起搶劫案件，其中包括搶劫一家加油站 。

今年43歲的球星Ward，曾在2007年紐約巨人隊(New York Giants)奪冠時擔任跑衛（running back），紐約巨人隊在2008年超級盃中擊敗此前保持不敗的新英格蘭愛國者隊（New England Patriots），創造歷史性的勝利。

LAPD警官Miller表示，Ward是在北好萊塢地區被警察逮捕，警方沒有公佈有關逮捕的更多細節。根據NBC的新聞報導，Ward至少涉嫌參與5家企業的搶劫，其中包括一家加油站。報道稱，身高6呎、體重230磅的嫌犯Ward，在犯罪行為中並未涉嫌使用槍枝。

監獄記錄顯示，球星Ward已被拘留，保釋金為25萬元。

Ward出生於洛杉磯，在南加內陸河濱縣長大，曾就讀莫瑞諾谷市（Moreno Valley）的谷景高中（Valley View High School），他在NFL擁有八個賽季的職業生涯，曾效力於巨人隊、坦帕灣海盜隊（Tampa Bay Buccaneers）、德州休士頓隊（Houston Texas）。

紐約巨人隊贏得超級盃一年後，Ward在巨人隊衝球1025碼，這是他在聯盟中表現最好的賽季。此次因涉嫌搶劫罪在洛杉磯被捕，震驚圈內外，案件詳情仍在調查中。