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洛縣美妝店「零元購」 1周2次3嫌偷這貨

記者邵敏／阿罕布拉即時報導
嫌犯盜走美妝店的大量香水。（阿市警局提供）
嫌犯盜走美妝店的大量香水。（阿市警局提供）

洛杉磯華人聚居城市阿罕布拉市（Alhambra）的一家絲芙蘭（Sephora）美妝店，最近連續兩次遭遇「零元購」盜竊案件，損失金額共5000多元。警方目前已逮捕3名涉案嫌犯，從繳獲的大量贓物來看，香水成為這些不法分子的首選商品。

阿市絲芙蘭美妝店是當地許多華人愛去的地方，位於熱鬧的市中心，最近一段時間成為竊盜案件的重災區。根據阿市警察局（Alhambra Police Department）的聲明，12月中旬，絲芙蘭在短短一周內就連續發生兩起「零元購」案件。

當局表示，警方一周內接連兩次接到報警電話，均涉及絲芙蘭美妝店的竊盜案件。兩起案件的嫌犯都是在沒有付款的情況下，帶走大量商品，其中兩人在案發後駕車逃跑。警局表示，第一起竊盜案被竊商品價值3400元左右，第二次嫌犯偷走價值2000元左右的商品，店家總共損失5000多元。

警方接到報案後迅速對案件展開調查，最後逮捕三名參與「零元購」的嫌犯，他們分別是來自洛杉磯地區的Kathrine Mejia、拉斯維加斯（Las Vegas）的Yoxsuan Cruz和Daniel Romero，嫌犯目前被關在阿市警局的監獄中。

在逮捕嫌疑人的過程中，警方同時繳獲大量被盜贓物。根據當局提供的照片，這些贓物包括眾多知名品牌的化妝品、以及大量香水。案件仍在調查中，尚不清楚兩起案件是否同一個犯罪團伙所為。

阿罕布拉絲芙蘭美妝店，12月中旬連續兩次遭遇「零元購」。（阿市警局提供）
阿罕布拉絲芙蘭美妝店，12月中旬連續兩次遭遇「零元購」。（阿市警局提供）

洛杉磯 華人 阿罕布拉

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