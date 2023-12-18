2024玫瑰花車搶先看 華人義工積極參與花車裝飾

花車每個細節都可見豐富的音樂符號。（記者邵敏／攝影）

廣受矚目的2024年玫瑰花車遊行（Rose Parade）即將到來，最後倒數計時的這段時間，洛杉磯 縣歐溫岱市（Irwindale）花車裝飾工廠內，志願者正在熱火朝天地參與工作，包括眾多華裔 學生和家長 。

（視頻來源：記者邵敏）

今年玫瑰花車遊行的主題是「用通用語言音樂慶祝世界」，倡導用音樂將不同背景文化的人們團結起來。歐溫岱市花車裝飾工廠的17部花車，每個細節都可見豐富的音樂符號。

國際獅子會（Lions International）推出承載著各種樂器的花車「通過音樂改變世界」，體現創作一首交響樂需要從每一個音符開始，象徵每一項善舉，無論大小都在改變世界；阿罕布拉市（Alhambra）巨龍造型的花車「音樂龍」（Dragon Music），也正在工廠進行最後的裝飾，花車上有一條巨龍，爪子托著一個地球儀，周圍有音符和樂器，據稱設計靈感來自一名華裔小學生。

國際獅子會4區第二副總監裴映棋（Angel Peil）表示，在獅子會的組織下，12月16日當天共有100多名來自大洛杉磯地區的志願者，包括青獅會成員等，正在緊鑼密鼓地參與花車裝飾。裴映棋指出，本周主要做乾裝飾（Dry decoration）等準備工作，下周遊行前裝飾鮮花，「花車的成形與推出，離不開眾多志願者的參與。對於志願者來說，能在遊行當天看到自己參加製作的花車，會很有成就感」。

華裔學生專注花車裝飾的工作。（記者邵敏／攝影） 華裔學生認真參與裝飾花車。（記者邵敏／攝影）

由聖蓋博 谷華裔學生創建的超越機器人團隊（Beyond Robotics），16日也積極參與花車裝飾。組織者何英（Lily）表示，除了團隊成員外，當天共帶領70多名志願者來到現場，他們都是來自聖蓋博谷地區的初中生、高中生及家長。何英解釋說，花車製作過程非常複雜，玫瑰花車的花可以很長時間保持鮮豔，是因為每朵花都有自己的小花瓶供養水分，「我們的志願者把每個小花瓶都裝上水， 有些人指甲弄破了還在繼續做，很感動。玫瑰花車遊行是每年盛事，孩子們能親身參與其中，意義非凡」。

超越機器人團隊組織者薛松表示，帶著團隊成員觀察花車內部的機械構造，讓孩子們開闊眼界，很有實踐意義，「學生志願者從上午8時一直做到下午4時，從一開始的新鮮興奮，到後面的辛苦枯燥，通過這樣的實踐服務，孩子們會懂得任何事情都需要團隊合作，堅持才能成功」。