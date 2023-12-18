南加「最佳」華女教師性侵年幼學生 觀看洗澡 指導性行為

性侵學生的杰奎琳·馬，曾被評為度最佳教師之一。（NBC 7）

南加 華裔女教師杰奎琳·馬（Jacqueline Ma），日前被指控涉嫌性侵兒童，與未成年人發生不當性行為。她觀看學生洗澡，指導如何性行為，被害人是11歲與12歲的男孩。女教師目前面臨18項重罪性犯罪指控，如果所有指控成立，她將被判處最高165年的終身監禁。

34歲的杰奎琳是聖地牙哥 （San Diego）林肯英畝小學（Lincoln Acres Elementary School）六年級教師，她曾被評為2022年最佳教師之一。聖地牙哥South Bay法庭法官日前聽取檢方陳述，最終裁定有足夠證據使本案進入審判階段。

嫌疑人杰奎琳被指誘騙兩名男孩，並在其中一名男孩12歲時，開始與他發生性關係。檢察官稱，女教師與這名學生維持了近一年的不正當關係，期間包括發生性行為、發送色情照片、暗示訊息等。

檢察官表示，杰奎琳的手機上有一個隱藏文件夾，裡面有50多張簡訊截圖、不雅照片等，一些截圖顯示受害者正在洗澡，而這名女老師通過視頻通話觀看。檢察官還表示，杰奎琳當時與另一名在校學生也有不正當關係，該學生是11歲的男孩。

根據受害者的陳述，老師杰奎琳在教室里安排兩人見面，並鎖上門，當孩子走進教室時，這名女教師脫下衣服，試圖靠近並觸摸學生。警官Colleen Stanich作證時指出，杰奎琳教小男孩如何進行性行為，指導他觀看影片了解性行為，並提出為孩子支付觀看脫衣舞的費用。

檢察官在開案陳詞中表示，成年人擁有影響兒童的權威地位，而一名老師的地位，遠不止於此。