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以色列：發現開戰以來最大哈瑪斯地道 可行駛小車

華人亞馬遜被駭 賊用這招下隱藏訂單 事主難發現

記者張宏/洛杉磯即時報導
亞馬遜顯示包裹以送到的照片，結果完全不是Tina的家。(讀者提供）
亞馬遜顯示包裹以送到的照片，結果完全不是Tina的家。(讀者提供）

南加華人Tina的亞馬遜帳戶14日被駭，有人從她帳戶下單600多元的產品寄到紐約法拉盛，且隱藏訂單，讓她收到信用卡扣款才傻眼。

華女Tina的亞馬遜帳戶已使用多年，一直都很正常，這周她收到「你在亞馬遜下單」的郵件通知，但她最近沒有在亞馬遜購物，於是就登錄亞馬遜帳戶檢查訂單歷史，結果頁面沒有顯示任何新訂單。Tina之後陸續收到兩份訂單郵件通知，她因為之前看過郵件詐欺的相關新聞，研判可能是釣魚郵件，就沒有點開。

結果在14日晚，Tina收到「你貨物已送達」的通知，但是她家並沒有新包裹。Tina隨後檢查與亞馬遜連接的信用卡，發現信用卡有價值600多元的陌生消費。經過多次尋找，終於在「已隱藏訂單」的項目內找到相關訂單，貨品包括10支現在亞洲很流行的藥用牙膏、18盒咳嗽藥和11盒減少胃灼熱的藥，總價值600多元。她懷疑購物者是一個華人代購。「普通人自用不會買那麼多，且郵寄的地址是紐約的法拉盛，那邊顯然華人比較多。」

Tina和亞馬遜客服說明事情原委後，客服同意退款，她也即時凍結了被盜刷的信用卡且更改了亞馬遜帳戶密碼；但此後仍有擔憂，且夜不能寐。因為亞馬遜帳戶有她的地址、電話和銀行信息，等於對方把她個人信息看光光。後來她發現隱藏亞馬遜訂單的方法很簡單，只需要在訂單歷史記錄中，選擇想要隱藏的訂單，點擊「Archive」即可隱藏。

Tina說，她的亞馬遜密碼很久沒有更新，她不了解對方是如何駭進她的帳戶。不過她回想起曾在感恩節收到60到70個來自亞馬遜的認證碼短信，她花了很久時間才刪除這些短信。但是她當時完全沒有想到，是有人在嘗試進入她的亞馬遜帳戶；因為那時她也在網上購物消費，以為只是消費記錄的驗證碼。

經過這次，她為亞馬遜帳戶設置雙重驗證（即除帳號密碼外，還需要手機或郵箱驗證），完全不敢大意。她說，雖然沒有金錢損失，但是感覺很糟糕。現在外面治安不好，大家不敢去購物中心買東西，多選擇網購，但是沒想到網購也有不安全。她訂單的郵寄地址一直都是加州，突然出現寄到紐約的不尋常訂單，亞馬遜竟然沒有出於安全考量進行攔截或提醒，亞馬遜購物的安全問題，讓Tina擔心。

南加華人Tina的亞馬遜賬號14日被駭，有人從她賬戶下單600多元的產品寄到紐約...
南加華人Tina的亞馬遜賬號14日被駭，有人從她賬戶下單600多元的產品寄到紐約法拉盛，且隱藏訂單，讓她收到信用卡扣款才傻眼。(讀者提供）

亞馬遜 信用卡 華人

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