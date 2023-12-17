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您丟的手機可能在這...洛市警局找回大量被盜電子產品

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您丟的手機可能在這...洛市警局找回大量被盜電子產品

洛杉磯訊
LAPD在近日一次搜查中發現大量被盜的電子產品。（洛市警局分局長Lilian Carranza）
LAPD在近日一次搜查中發現大量被盜的電子產品。（洛市警局分局長Lilian Carranza）

洛杉磯市警局（LAPD）正在努力為價值數萬元的被盜電子產品尋找失主，這些電子產品是警方在最近一次搜查時發現，包括大量的蘋果手機和蘋果平板電腦。

洛市警局分局長卡蘭薩（Lilian Carranza）12月16日在社群上發布贓物照片，其中包括iPhone手機、iPad平板電腦、筆記本電腦、相機和錄音設備等。這些贓物是警方在麥克阿瑟公園（MacArthur Park）附近一家門店搜查時發現的，當時警方在偵查零售店盜竊案。

卡蘭薩表示，在洛杉磯近日遭遇盜竊的受害者，可以聯繫LAPD Rampart部門。警方相信，許多被追回的贓物，是在洛杉磯地區的車輛和房屋入室盜竊案中被盜走的。

卡蘭薩還指出，警方已確認其中一台MacBook電腦的失竊地點，是今年11月在Echo Park附近的汽車盜竊案中被盜走。卡蘭薩補充說，在同一起竊案中，竊賊還偷走了價值4萬5000元的相機和攝影設備。

在卡蘭薩發文的評論區，不少民眾為警方叫好。一位網友表示，她的手機4月被盜，本來不抱有任何失而復得的希望，但現在打算聯繫警方看看是否在這批贓物內。

希望尋找被盜物品的民眾，可致電213-484-3400聯繫LAPD Rampart 部門。

這些贓物包括多台蘋果手機和平板電腦。（洛市警局分局長Lilian Carranz...
這些贓物包括多台蘋果手機和平板電腦。（洛市警局分局長Lilian Carranza）

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