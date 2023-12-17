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南加18日起將迎連續降雨 部分地區恐現山洪暴發

洛杉磯訊
兩場風暴本周將為南加地區帶來數天降雨。圖為示意圖。（記者邵敏／攝影）
兩場風暴本周將為南加地區帶來數天降雨。圖為示意圖。（記者邵敏／攝影）

兩場風暴和一條大氣河流（Atmospheric river），本周將為南加地區帶來數日降雨，可能導致部分地區爆發洪水。氣象學家表示，大氣河流12月17日（周日）到來，並可能在接下來的一周，每天都會帶來降雨天氣。

國家氣象局稱，兩場風暴中的第一場稍弱風暴17日到來，18日（周一）將為中央海岸（Central Coast）和范杜拉縣（Ventura County）帶來小雨，預計洛杉磯縣起初的降雨量很少甚至沒有。

第二場風暴19日（周二）晚將通過一條大氣河流從北方抵達，可能攜帶大量雨水，預計持續到22日（周五）晚些時候，並可能為某些地區帶來雷暴天氣。

KTLA5氣象主播Kaj Goldberg表示，低壓氣候從20日（周三）開始，將為更廣泛的地區帶來降雨。他指出，到那時，南加有很大的機會出現大量、可測量的降雨，甚至雷暴天氣，降雨可能會導致局部地區洪水氾濫。從目前的衛星和雷達合成圖看，北美大氣河正向太平洋海岸移動，降雨將從沿海地區一直延伸到整個洛杉磯盆地，並進入內陸帝國，預計這場降雨持續到周末 。

氣象學家預測18日到23日的降雨量，海岸、盆地地區降雨量1吋至2.5吋，山谷、山麓地區降雨量2吋至3.5吋，山脈地區降雨量3吋至4吋。最嚴重的情況是某些地區的降雨量可能高達6吋，這將導致山麓、因野火傷痕累累的社區面臨山洪風險。

隨著降雨天氣的到來，本周氣溫也會降低，南加州將告別溫暖、乾燥的冬天。17日大部分地區多雲且涼爽，洛杉磯、橙縣氣溫達78度，18日隨著早上的小雨，氣溫將降至72度；山谷和內陸帝國17日氣溫達到81度，18日則降至73度；山區地帶17日涼爽微風，最高氣溫為62度，海拔較低的山區18日有小雨，海拔8000呎以上將轉為雪。

南加 洛杉磯 洪水

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